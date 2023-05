Togliere il giallo dai capelli in modo naturale? Ecco i rimedi per chiome bionde o bianche alla Helen Mirren

Tagli di capelli adatti a 20 o 50 anni, unghie colorate e vestiti alla moda sono alcuni elementi per sfoggiare un look favoloso. Ci sono donne che riescono anche spendendo poco a ottenere un aspetto da ammirare. Altre investono molti soldi in cosmesi e abbigliamento. Nonostante l’età molte vip e attrici continuano a essere esempi da imitare. Pensiamo ad esempio a Helen Mirren con una splendida chioma bianca. Ma cosa usare per mantenerla bella in modo naturale ed economico? Ecco alcuni consigli.

Prendersi cura del proprio aspetto ogni giorno richiede del tempo e dei prodotti a volte costosi. Nel caso avessimo scelto di schiarire i capelli o mantenerli bianchi, dovremo affrontare un problema. Smog, sole, fattori fisiologici a volte rendono la capigliatura giallina o arancione.

Un’attrice che sfoggia con orgoglio degli splendidi capelli è Helen Mirren. L’abbiamo apprezzata in tanti film. Pensiamo a The Queen e Amore, cucina e curry. Tra le pellicole più recenti la possiamo vedere in Golda e Shazam! Furia degli Dei. L’attrice ha affermato in tante interviste che sarebbe l’ora di smetterla con gli stereotipi. Una donna dev’essere libera di portare i capelli lunghi anche dopo i 60 anni. Per non parlare poi della scelta di colorarli o meno. La Mirren è splendida infatti con la chioma fluente tra il bianco e il platino. Se anche noi abbiamo i capelli bianchi o biondo chiaro potremmo provare a rimediare all’ingiallimento con pochi ingredienti. Vediamo come.

Qualche rimedio per togliere il giallo dai capelli in modo naturale

Giocare con i colori è bello fin da bambini. Se si mischiano se ne ottengono tanti altri. Dalla combinazione di blu e rosso otteniamo il viola, complementare del giallo. Come rimedio casalingo per contrastare sfumature gialle o arancioni sui capelli potremmo provare questa maschera una o due volte a settimana. Frulliamo qualche cucchiaio di mirtilli con uno di olio di oliva o di mandorle e un po’ di miele. Applichiamo sui capelli umidi per 20/30 minuti e poi risciacquiamo. Il capello potrebbe risultare nutrito e con meno riflessi color paglia.

Ecco un altro rimedio fai da te antigiallo. Mettiamo in una ciotola un po’ di balsamo. Aggiungiamo qualche goccia di colorante alimentare viola e mescoliamo. Applichiamo poi sui capelli umidi dopo lo shampoo e attendiamo qualche minuto. Laviamo via il tutto con l’acqua.

Consigli per schiarire e proteggerli

Per togliere il giallo dai capelli in modo naturale, quindi, possiamo provare questi metodi. Inoltre, se vogliamo usare il limone, facciamolo solo sui capelli bianchi perché potrebbe modificare troppo il colore biondo. Mescoliamo in una tazza di acqua tiepida il succo di due limoni. Applichiamo sui capelli per 20 minuti e poi risciacquiamo. Sarebbe poi utile una maschera idratante o uno spray alla cheratina per ammorbidire la chioma. Infine, l’aceto sembrerebbe efficace per chiudere le cuticole, rendere lucenti i capelli e preservarne il colore. Quindi, dopo lo shampoo laviamo la testa con mezzo bicchiere di aceto di mele versato in un litro di acqua. Lasciamo agire 15 minuti e poi sciacquiamo. In estate e prima dell’uso della piastra ricordiamo inoltre che è sempre consigliabile usare un termoprotettore.