Un’alternativa leggera e molto semplice alle classiche polpette di carne. Si assicura un palato soddisfatto e appagato.

In un momento storico in cui ci si rivolge sempre più a un’alimentazione vegetariana e al minor consumo di derivati (latticini, uova, formaggi), sperimentare in cucina è doveroso.

Questa ricetta di stagione a base di broccoli verdi e pistacchi risponde al bisogno di un piatto gustoso, leggero, senza glutine, ma con un cuore cremoso di besciamella vegetale. Si potrà godere delle proprietà del broccolo quali vitamina C e sali minerali, e la clorofilla che è un rigenerante cellulare naturale. Le polpette di broccoli veloci e leggere senza uova da gustare e leccarsi i baffi.

Broccoli, pistacchio e pangrattato

Gli ingredienti per la ricetta delle polpette sono pochi ma buoni:

2 broccoli grandi;

100g di pistacchi;

pangrattato q.b;

besciamella vegetale densa (in versione vegetariana sostituire con del formaggio di capra o scamorza);

sale e pepe q.b.

Procedimento:

ridurre il broccolo in cime e lasciarne un quarto da parte. Cuocere a vapore la quantità maggiore di broccolo per 15 minuti. Frullare i pistacchi grossolanamente e metterli in una ciotola capiente.

Frullare il resto del broccolo crudo e unirlo ai pistacchi. Con il broccolo cotto creare una purea schiacciandolo con la forchetta. Unire tutti gli ingredienti, salare e pepare. Mescolare il composto aggiungendo del pangrattato fine.

Preparare una besciamella densa e lasciare raffreddare e solidificare.

Creare delle piccole sfere prelevando un po’ di composto: metterlo nel palmo della mano chiusa a cucchiaio e disporre un cucchiaino di besciamella. Richiudere su se stessa la polpetta e passare il altro pangrattato.

Preriscaldare il forno a 200°. Ungere leggermente con olio una pirofila foderata di carta forno. Posizionare le sfere di broccoli e cuocerle in forno per 15 minuti. Se si preferisce la cottura in padella, basterà rosolare le polpette con un filo d’olio in una padella antiaderente.

Ecco pronte le polpette di broccoli veloci e leggere senza uova da gustare e leccarsi i baffi.