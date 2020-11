Oggi, ProiezionidiBorsa, nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne affronta un delicatissimo quesito. Come riconoscere la violenza? Giù le “mani” dalle donne che non riescono a percepire cosa succede e qual è l’anima degli individui.

Il gesto simbolico è rappresentato da scarpe rosse lasciate incustodite in posti pubblici come le piazze. L’idea è di un’artista messicana, Elina Chauvet. In particolare, creò la prima installazione davanti il consolato messicano in Texas per protestare contro un grave femminicidio.

A volte una relazione, un rapporto di amicizia, è malato fin dall’inizio

Che sia violenza psicologica o fisica in un rapporto, qualunque esso sia, è possibile riconoscere la persona che si ha di fronte. Tutti gli esperti in materia concordano che, onestamente con se stesse, le donne possono riconoscere segnali inequivocabili. Segnali che indicano una tendenza negativa nell’animo di certi uomini.

E, allora, come riconoscere la violenza? Giù le “mani” dalle donne è il dictat forte e chiaro di un Paese, l’Italia, a trazione Rosa.

I segnali riconoscibili di atteggiamenti verbali e comportamentali

Un testo molto consultato del Journal of International Violence, mette in evidenza le sfaccettature di un profilo violento. Volendo tradurre in segnali:

a) in genere è un assolutista. L’uomo vuole fare tutto e decidere per tutto. Se la donna mostra intraprendenza , lui, diventa irascibile e aggressivo. Bisogna preoccuparsi;

b) vuole avere sempre ragione. Non puoi avere successo, anzi non ci provare. Di fatto, lui , è uno scontento, un fragile;

c) è geloso, tanto geloso.

d) cambia umore spesso e offende. Chiede scusa. Ma lo rifà;

e) manipola la realtà e scarica le colpe sempre;

f) tende ad isolarsi. Sia fisicamente, che mentalmente e discrimina le altrui amicizie.

Si potrebbe continuare all’infinito

La verità sacrosanta è che la nostra cara Lei, deve aprire gli occhi, lo deve ammettere, prima di tutti. Non deve mentire a se stessa. Al primo segnale, bisogna cambiare strada.

Se, invece si è troppo avanti, si può alzare la mano e chiedere aiuto. Come? Chiama il 112 o il numero specifico 1522 attivo sempre.

