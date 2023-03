Sostituire le uova per preparare delle polpette perfette non è impossibile. Per ottenere un impasto morbidissimo e un risultato straordinario ecco 7 semplici ingredienti. Polpette da urlo morbide e soffici senza uova: oltre al latte e pane ecco come sostituirle.

Il pranzo della domenica è un’occasione per riunire tutta la famiglia, e spesso anche gli amici più intimi, e preparare tutte le specialità culinarie regionali. Se durante la settimana il tempo è poco per mettersi ai fornelli e cucinare piatti più elaborati, nel fine settimana possiamo sbizzarrirci in cucina. È un modo per non dimenticare i piatti della tradizione succulenti e saporiti. Insieme alle lasagne e cannelloni ben conditi, con ragù o ricotta e spinaci, non possono mancare in tavola delle squisite polpette. Che si tratti di quelle fritte o al sugo, l’importante è che siano tenere e mai dure, stoppose e asciutte. Come tante altre ricette che all’apparenza sembrano facili, anche questo piatto nasconde delle insidie. Soprattutto se misceliamo gli ingredienti ad occhio, il rischio di sbagliare le proporzioni dell’impasto è molto alto.

Preparare polpette da urlo morbide e soffici senza uova con 7 alternative

Ognuno custodisce gelosamente la propria ricetta di famiglia, a base di carne, pesce o verdure e pochi altri elementi. Gli ingredienti principali poi sono gli aromi il pangrattato, formaggio e le uova. Queste ultime servono per legare l’impasto e renderlo compatto e al tempo stesso tenero e umido, per poi lavorarlo più facilmente. Ma sbagliamo se pensiamo di non poter preparare le polpette se non abbiamo le uova. Può, infatti, capitare di non averle in frigo o di essere intolleranti, eppure potremo comunque cucinare un piatto delizioso. La prima alternativa, che giù molti conoscono, consiste nel mettere ammollo del pancarrè senza crosta nel latte.

Una volta ammorbidito, strizziamo il pane inumidito, spezzettiamolo e aggiungiamolo nell’impasto. Un altro ingrediente, perfetto legante, è la patata bollita e schiacciata, una di medie dimensioni sostituisce perfettamente un uovo. Se le polpette sono a base vegetale, potremo usare della ricotta fresca e sgocciolata o dello yogurt, la sua consistenza permetterà di lavorarle facilmente. Quando, invece utilizziamo della carne macinata, per ottenere polpette da urlo morbide e soffici senza uova, basterà aggiungere più formaggio grattugiato ed escludere il pangrattato.

Con cereali e legumi

Se preferiamo un sapore più deciso, allora la soluzione migliore è usare dei legumi cotti e frullati come ceci, piselli o fagioli cannellini. In questo caso basterà aggiungere delle spezie, un po’ di formaggio e otterremo delle polpette leggere e saporite. Un perfetto addensante e legante è la farina di ceci, o di riso, 2 cucchiai sostituiscono un uovo e dovremo solo diluirla in pochi cucchiai d’acqua. Infine, proviamo ad aggiungere, nelle ricette che prevedono carne o pesce, 2 cucchiai di riso Arborio o Roma ricchi di amido. Questo ingrediente ha un sapore neutro e, in più, è un ottimo modo per recuperare il riso avanzato del giorno prima.