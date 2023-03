Su Netflix c’è un film giallo, intrigante e anche divertente con Margherita Buy, Luisa Ranieri, Micaela Ramazzotti e Ornella Vanoni

Da alcuni giorni in programmazione sulla piattaforma streaming il film giallo “7 donne e un mistero” diretto dal regista Alessandro Genovesi. Da subito ha riscosso il successo del pubblico, e ad oggi si è imposto nella top ten dei film più visti. Su Netflix c’è un film giallo con 6 attrici importanti del cinema italiano, ma anche una partecipazione davvero inaspettata. Ci riferiamo alla piacevole sopresa data dalla recitazione su una sedia a rotelle (sarà così?) della cantante Ornella Vanoni.

La trama

In una casa di campagna una famiglia borghese dove vivono 7 donne fra cui la domestica (Luisa Ranieri). In una notte vicino al Natale, quando la neve la fa da padrona, Marcello il padrone di casa viene trovato dalla figlia morto nella sua stanza da letto. L’uomo ha un coltello conficcato nella schiena. Da questo momento le donne iniziano ad accusarsi a vicenda, e si aprono gli intrighi e i misteri. Chi è stata? Chi ha visto per l’ultima volta Marcello? Si scoprono frattanto una serie di intrecci amorosi proprio fra il padrone di casa e alcune delle donne. Non mancano i colpi di scena! Marcello è morto veramente? Piacevole il film fino alla fine dove ci sarà una sorpresa che farà rimanere di stucco lo spettatore.

Su Netflix c’è un film giallo, intrigante e anche divertente. Il cast

Ecco le attrici in ordine alfabetico che interpretano le 7 donne:

Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Bendetta Porcaroli, Luisa Ranieri, Micaela Ramazzotti e Ornella Vanoni.

Una curiosità

Il film ha incassato al cinema intorno a un milione di euro. È ispirato al francese “8 donne e un mistero” diretto da François Ozon, a sua volta basato a Huit femmes di Robert Thomas del 1958.

Altre informazioni

La durata è di 1 ora e 23 minuti, e oltre che su Netflix, il film può essere visto anche su Amazon Prime Video e NOW.

