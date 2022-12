Basta con i noiosi ripieni! Per le feste il ripieno di cannelloni e lasagne facciamolo così

La domenica e per le feste è un classico preparare cannelloni e lasagne al forno ripiene di carne e besciamella o ricotta e spinaci. Per stupire gli invitati, ecco una ricetta vegetariana originale e gustosa con ortaggi di stagione che accontenterà tutti i palati.

Ci sono tradizioni italiane che non passeranno mai di moda, soprattutto quelle che riguardano la cucina. La domenica e durante i giorni di festa le tavole si trasformano, come un vero e proprio banchetto. I protagonisti principali sono le ricche pietanze tradizionali, quelle tramandate da generazioni e a cui non sappiamo rinunciare. Tra specifici piatti regionali, non può mancare un delizioso piatto di cannelloni, o lasagne, al forno da gustare in compagnia. Sicuramente i condimenti più comuni per farcirle sono il ragù di carne con una cremosa besciamella, oppure a base di ricotta e spinaci.

Basta con i noiosi ripieni, ecco la ricetta della pasta all’uovo e un ripieno da leccarsi i baffi

Prima di pensare al ripieno, bisognerà preparare la pasta all’uovo, che abbia sapore e consistenza perfetta, anche per stenderla al mattarello facilmente. Le proporzioni ideali, per avere un impasto poroso ma consistente, sarebbe aggiungere un uovo ogni 100 grammi di farina 00 e un pizzico di sale. Quindi sbattiamo energicamente le uova e versiamo poco alla volta la farina, impastando poi con le mani. Dopo aver raggiunto la consistenza giusta, avvolgiamo l’impasto nella pellicola e lasciamo riposare per 30 minuti circa. Infine, con il mattarello, cerchiamo di ottenere una sfoglia sottile che abbia la forma di un rettangolo e che non superi un millimetro.

Quindi potremo dedicarci al condimento, che si tratti di cannelloni o lasagne, per rendere il piatto sfizioso e originale. Facciamo cuocere in 2 litri di latte 2 scalogni e un radicchio rosso, sale, burro, noce moscata e pepe, a fine cottura frulliamo tutto. Al composto dovremo aggiungere un trito di noci e qualche cucchiaio di ricotta. Per dare un tocco di croccantezza prepariamo in padella dei piccoli pezzi di zucca croccante con olio e pangrattato. Cominciamo ad assemblare cannelloni o lasagne, arrotolando la pasta all’uovo oppure a strati con la crema preparata precedentemente. Per finire copriamo completamente con la zucca croccante e del formaggio grattugiato e inforniamo per 20 minuti a 180 gradi.

Le straordinarie proprietà delle noci

Preparare questo condimento alternativo con l’aggiunta di noci, e dire basta con i noiosi ripieni, potrebbe anche donarci dei benefici. Questo tipo di frutta secca è fonte di vitamina E e fitonutrienti, sostanze nutrienti dal potere antiossidante. Le noci sono ricche di potassio, fosforo, ferro e calcio e sembrerebbero essere utili a ridurre i livelli di colesterolo e favorire la salute cardiovascolare.

Mangiarne una manciata sarebbe ideale per promuovere le capacità cognitive, la memoria e il buon sonno. Prima di assaporarle, però, assicuriamoci di non essere allergici o intolleranti, per evitare importanti complicazioni.