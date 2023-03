I mercati azionari generano un segnale rialzista a fine settimana: questo passerà il 6 marzo?

La settimana si chiude con un segnale rialzista che è iniziato allo scadere del setup minore del 2 marzo. La data più importante ora è la scadenza del 6 marzo, cluster di prezzo tempo che potrebbe portare a una fase direzionale fino al 6/7 aprile. Cosa accadrà? I mercati azionari generano un segnale rialzista a fine settimana, ma non si conferma ancora rialzo.

Le perplessità degli addetti ai lavori

Si continua a mettere il dito su inflazione e tassi di interesse e sui loro effetti sul ciclo economico. Porteranno o meno a una brusca recessione o a un atterraggio morbido? Noi presupponiamo la seconda ipotesi, in quanto già i dati predittivi e coincidenti sembrano andare in questa direzione.

I tassi di interesse in rialzo non portano direttamente o giocoforza a una recessione. Fino a quando saranno bilanciati con la crescita economica non ci dovrebbero essere pericoli in tal senso.

Procediamo per gradi.

Alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 2 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.601

Eurostoxx Future

4.301

Ftse Mib Future

27.862

S&P500

4.045,64.

Forte rialzo proprio dopo la debolezza dei giorni scorsi, e questo movimento potrebbe continuare.

I mercati azionari generano un segnale rialzista a fine settimana

Segnale positivo quindi, ma quali potrebbero essere i prezzi da monitorare per mantenere questo trend?

Nuovi ribassi con chiusure di sedute inferiori a:

Dax Future

15.364

Eurostoxx Future

4.255

Ftse Mib Future

27.545

S&P500

3.935.

Fino a quando questa tendenza continuerà, quali potrebbero essre gli obiettivi di brevissimo (a 10/15 giorni)?

Dax Future

16.200

Eurostoxx Future

4.450

Ftse Mib Future

28.500

S&P500

4.150/4.220.

Se il 6 marzo confermerà questa fase positiva attenderemo un rialzo fino al successivo setup del 6/7 aprile. Come al solito si procederà per step e si analizzeranno sempre sia i supporti che le resistenze.

Vedremo cosa accadrà nella giornata di lunedì. Continuiamo a segnalare a Piazza Affari azioni che potrebbero continuare a fare bene fin da subito: la small cap Immsi, e poi Anima Holding, ENEL, Intesa Sanpaolo, NEXI e Unipol.

