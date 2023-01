Poste italiane offre una interessante opportunità ai propri clienti, a quelli affezionati e a quelli nuovi. La società, controllata dallo Stato regala un premio da 400 euro grazie al Buono fruttifero 3 anni plus, ma a una condizione. Scopriamo quale.

Poste Italiane da tempo sta cambiando pelle. Da società concentrata sulla consegna di buste e pacchi si è trasformata in azienda che offre anche servizi finanziari, sul fronte del finanziamento e su quello del risparmio. Per esempio, chi vuole comprare casa non pensa alle Poste per prendere un mutuo. E fa male perché la società italiana concede prestiti per acquisto di immobili fino all’80% del valore, con una durata fino a 30 anni.

Inoltre Poste italiane da decenni sono attive sul fronte del risparmio, con i libretti postali e i Buoni fruttiferi. Questi ultimi sono in diretta concorrenza con titoli di Stato per la loro sicurezza. Ma anche con i conti di deposito per la facilità della sottoscrizione e la liquidità che offrono. Quindi sono un’ottima soluzione per chi non volesse pagare la patrimoniale sul conto corrente.

L’aspetto meno noto ma molto importante che caratterizza i Buoni fruttiferi

Il risparmiatore non ha che l’imbarazzo della scelta. Il Buono ordinario ha una durata variabile, ma massima di 20 anni. I Buoni fruttiferi hanno un orizzonte temporale di 3 anni, 4 anni, 6 anni, 8 anni, fino a quelli con durata massima di 12 e 16 anni. Tutti questi Buoni hanno una caratteristica che gli accomuna, anche se spesso trascurata. Più il risparmiatore mantiene il Buono e più guadagna.

In pratica il massimo del rendimento lo si ottiene detenendo il Buono fino alla scadenza naturale e il premio finale è in funzione del tempo. Il rendimento, però non cresce come una curva, in modo regolare, ma va a scalini. Ovvero Poste italiane riconosce un rendimento solamente dopo un determinato periodo di tempo, ovvero 1 anno, 3 anni o 4 anni.

Difficile da crederlo ma adesso le Poste regalano 400 euro a questi fortunati clienti

Grazie a questo meccanismo, Poste italiane offre un premio al risparmiatore che investe nel Buono 3 anni Plus e lo mantiene fino alla scadenza. Per esempio, chi investisse 10.000 euro in questo Buono e attendesse il naturale rimborso, guadagnerebbe 400 euro. Infatti il rendimento del Buono 3 anni Plus al momento dell’analisi è dell’1,5% lordo a scadenza. Significa che chi investisse oggi nel Buono e lo detenesse fino al rimborso naturale, potrebbe godere del rendimento dell’1,5% annuo al lordo dell’imposizione fiscale (del 12,5%).

Potrà sembrare difficile da crederlo ma adesso le Poste offrono una specie di premio fedeltà a chi detiene i Buoni fino alla scadenza. Infatti, abbiamo letto nelle righe sopra come coloro che acquistano un Buono 3 anni Plus da 10.000 euro, ricevano un premio di 400 euro. Per la precisione 399,7 euro. Ma il premio viene erogato per ogni importo anche se, ovviamente, la cifra muta col mutare dell’investimento. Per esempio investendo 50.000 euro il “premio fedeltà” di Poste dopo 3 anni sarebbe di quasi 2.000 euro.