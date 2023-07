Pollo e zucchine per un piatto veloce, sfizioso e davvero molto economico: la ricetta di Gwyneth Paltrow

Ecco la ricetta di un secondo piatto ricco di gusto, perfetto per le grigliate estive. La ricetta è tratta dal libro di ricette di Gwyneth Paltrow, l’attrice che, da sempre, segue uno stile di vita sano ed equilibrato, a partire da quel che porta in tavola.

Con il caldo, spesso, l’appetito scarseggia. Tuttavia, in estate non si può solo bere o mangiare gelati e granite. Bisogna infatti rifornire l’organismo di tutti i nutrienti necessari: carboidrati, grassi e proteine, senza dimenticare fibre, vitamine e sali minerali. Quest’oggi vi vogliamo proporre un secondo sfizioso che include anche le verdure. Si tratta di una ricetta salutare e nutriente, ma ricca di gusto. L’abbiamo presa dal libro di ricette di Gwyneth Paltrow, attrice premio Oscar nota per la sua attenzione alla salute e al benessere. La bionda attrice, infatti, prende molto sul serio quel che porta in tavola, perché lo ritiene il punto di partenza per la sua felicità. Gwyneth Paltrow ha scritto più libri di cucina, con ricette semplici e ricche di benefiche e salutari proprietà, oltre che gustose ed accattivanti.

Pollo e zucchine per un piatto veloce

Vediamo allora insieme come preparare la kefta di pollo e zucchine.

Ingredienti per 10/12 persone:

500 g di carne di pollo macinata ;

; una zucchina di medie dimensioni tritata o tagliata finemente a julienne;

di medie dimensioni tritata o tagliata finemente a julienne; 2 scalogni tagliati finemente;

tagliati finemente; 2 cucchiai di coriandolo fresco tritato;

fresco tritato; 3 spicchi d’ aglio tritati;

tritati; 2 cucchiai di zenzero fresco tritato finemente;

tritato finemente; 1 cucchiaino di cumino macinato;

macinato; ½ cucchiaino di cannella in polvere;

in polvere; ⅓ tazza di menta fresca tritata;

fresca tritata; 2 cucchiai di tahini ;

; olio EVO q.b.;

q.b.; sale q.b.

Preparazione

Prendere una ciotola capiente e riunire insieme tutti gli ingredienti tranne l’olio: e quindi, pollo, verdure e spezie varie. Amalgamare per bene il tutto aiutandosi con le mani. Quindi suddividere il composto in 10/12 porzioni. Con le mani umide, modellare ogni porzione attorno ad uno spiedino.

Nel frattempo, scaldare una piastra a temperatura medio alta. Ungere gli spiedini con dell’olio e metterli a grigliare per una decina di minuti circa, girandoli di continuo affinché cuociano in maniera uniforme su tutti i lati.

Consigli per servire la kefta di pollo e zucchine

Gli spiedini di kefta vanno serviti ben caldi, accompagnati da una ricca e colorata insalata con prodotti freschi di stagione. Approfittando della piastra calda, si può anche decidere di accompagnare il piatto con delle verdure grigliate, tipo melanzane e peperoni. Infine, per un tocco sfizioso, portare in tavola qualche salsina acidula, tipo ketchup o salsa tartara. Per restare sul leggero, consigliamo una cremina a base di yogurt bianco, da insaporire con prezzemolo o altre erbe aromatiche fresche.

Se l’idea di comporre degli spiedini vi sembra troppo complicata, l’impasto può essere usato per fare delle polpette o dei burger. Soluzione più semplice ma molto meno scenografica. Di fatto, gli ingredienti base sono pollo e zucchine per un piatto veloce e sfizioso!