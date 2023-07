Come guadagnare 2.500 euro adesso con i sicurissimi Buoni postali 3×2 investendo solamente 20.000 euro

Vuoi scoprire come guadagnare 2.500 euro con i sicurissimi Buoni postali 3×2 investendo solamente 20.000 euro? Ecco come funzionano e quanto rendono dopo l’ultimo aumento dei tassi di interesse.

Se hai 20.000 euro sul conto corrente da investire e vuoi ottenere un rendimento sicuro e garantito, i Buoni fruttiferi postali potrebbero essere adatti. Ecco come funzionano questi prodotti di investimento distribuiti da Poste Italiane e quali sono i vantaggi e gli svantaggi. Inoltre scopriamo quanto si può guadagnare investendo oggi nel Buono 3×2.

Cosa sono i Buoni fruttiferi postali e le caratteristiche del 3×2

I Buoni fruttiferi postali sono prodotti finanziari nominativi emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati da Poste Italiane. Ci sono diverse tipologie di Buoni postali, con diverse scadenze. Quelli 3×2 hanno una durata massima di 6 anni e riconoscono un rendimento fisso al termine del terzo anno e a scadenza.

Puoi sottoscriverli in tutti gli uffici postali oppure online, per importi pari a 50 euro e multipli. Puoi chiedere il rimborso del Buono in qualsiasi momento, entro il termine di prescrizione. Avrai diritto alla restituzione del capitale investito e, dopo 3 anni, anche agli interessi maturati al compimento del triennio.

Come guadagnare 2.500 euro con i Buoni fruttiferi postali 3×2

Il rendimento dei Buoni fruttiferi postali 3×2 è aumentato negli ultimi mesi. Dopo l’ultimo aumento dei tassi della BCE a giungo, adesso il rendimento annuo è del 2,25% annuo lordo a scadenza. Questo significa che se investi 20.000 euro in un Buono 3×2 oggi, al termine del terzo anno avrai maturato interessi per 665 euro circa (al netto di tasse). Al termine del sesto anno avrai maturato interessi per 2.500 euro (al netto di tasse).

Il tuo capitale finale sarà quindi di 20.650 euro circa disinvestendo dopo 3 anni e di 22.500 euro netti al momento del rimborso. Il livello di tassazione sui Buoni fruttiferi postali è del 12,50% sugli interessi. Ecco come guadagnare 2.500 euro investendo 20.000 euro.

Pro e contro dei Buoni fruttiferi postali 3×2

I Buoni fruttiferi postali 3×2 sono un investimento sicuro e garantito dallo Stato italiano. Si può disinvestire il capitale in ogni momento senza penale alcuna e alle scadenze si ha un rendimento certo e accessibile. Non hanno costi di sottoscrizione o rimborso (fatta eccezione per gli oneri fiscali) e non sono soggetti al rischio di mercato.

Tuttavia, i Buoni fruttiferi postali 3×2 hanno anche alcuni svantaggi da considerare. Innanzitutto, richiedono una durata minima di 3 anni per poter beneficiare degli interessi maturati, altrimenti si riceve solo il capitale investito. Inoltre, il rendimento dei Buoni 3×2 è fisso e non si adatta alle variazioni dei tassi di interesse sul mercato. Questo significa che, se i tassi dovessero salire in futuro, si potrebbe perdere l’opportunità di investire in prodotti più redditizi.

I conti di deposito, che hanno una scadenza massima di 5 anni, potrebbero essere una valida alternativa al Buono 3×2. Mentre se l’orizzonte è un po’ più corto, magari fino a 36 mesi, alcuni prodotti finanziari possono essere i più adatti rispetto ad altri.