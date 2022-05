Le vitamine sono sostanze indispensabili per il corretto funzionamento dell’organismo in quanto favoriscono lo svolgimento di molti processi biologici. In particolare sono importanti per la fase della crescita, del sistema nervoso, per il sistema immunitario, nel mantenimento dell’integrità di cute e mucose. Nonché contro i radicali liberi e nella cura e prevenzione di anemie. Le vitamine si dividono in due categorie idrosolubili e liposolubili.

Appartengono alla prima categoria quelle del gruppo B, pertanto possono essere assunte mediante l’alimentazione. Sono presenti in particolare nel fegato, nel tuorlo d’uovo, nel lievito di birra. Sono fondamentali per assicurare al nostro fisico l’energia di cui ha bisogno per svolgere le attività quotidiane. Ma allo stesso modo sono importanti per proteggere i denti, i capelli, la cute. Nonché per la prevenzione di numerose malattie, come quelle cardiovascolari, neurologiche e della pelle. Appartiene invece alla seconda categoria la vitamina D che viene accumulata nel fegato e non è necessario assumerla con regolarità mediante l’alimentazione. Ciò in quanto il corpo la rilascia in piccole dosi quando diventa necessaria. Essa inoltre è sintetizzata nell’organismo mediante l’assorbimento dei raggi del sole. Tuttavia se non amiamo tanto esporci al sole possiamo ritrovarla anche in alcuni alimenti, come ad esempio le aringhe.

Poco conosciuto questo pesce economico è fonte di 2 vitamine che potrebbero svegliare il metabolismo e aiutare il corpo contro stanchezza e dolori articolari

Talvolta potrebbe accadere che a causa di uno stile di vita troppo frenetico e abitudini alimentari scorrette il nostro corpo possa risentire di alcune carenze. Nonché accusare stanchezza, sonnolenza, dolori alle ossa e fragilità dei denti. Per questo è fondamentale per garantirsi una lunga vita serena lontana dai rischi di tante malattie, un’alimentazione equilibrata. Nonché cucinare gli alimenti nella maniera più sana senza perdere i loro principi nutritivi. Ad esempio, per non perdere gli omega 3 contenuti nel pesce i migliori metodi di cottura sono al cartoccio, vapore e al forno. Il segreto per mangiare sano inoltre è portare in tavola tutti gli alimenti che stagionalmente ci offre la natura. In caso di carenza di vitamina D o del gruppo B, con dolori articolari e stanchezza, si potrebbe portare in tavola un delizioso pesce stagionale.

Nonostante sia poco conosciuto questo pesce economico potrebbe essere un ottimo alleato per svegliare il metabolismo e contrastare dolori articolari e stanchezza. Si tratta del cefalo o muggine, la cui stagione va da aprile a luglio e poi da settembre a dicembre. Un pesce dal sapore deciso, intenso e molto gustoso è anche un’ottima fonte di proteine di qualità elevata. Il suo consumo potrebbe aiutare a soddisfare i fabbisogni giornalieri di vitamine del gruppo B, importanti per il buon funzionamento del metabolismo. È un’ottima fonte anche di vitamina D, importantissima per le ossa e per i denti. La sua carne sapida e corposa si presta alla cottura alla brace, al vapore e al cartoccio, in modo da non perdere tutti i suoi benefici.

Approfondimento

