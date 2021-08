L’olio extravergine d’oliva è uno di quegli ingredienti di cui, in una buona dieta, non si può proprio fare a meno. Si tratta di un olio ottenuto dalla spremitura delle olive e che ha delle incredibili proprietà nutritive. Si usa da secoli come trattamento per i disturbi e le patologie più disparate.

Insomma, parliamo di un vero e proprio oro liquido. È dunque importantissimo conservarlo al meglio per far si che non si rovini. Ma pochissimi sanno come conservare l’olio extravergine in modo che mantenga le sue proprietà.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Proprietà dell’olio extravergine d’oliva

L’olio extravergine d’oliva è ricchissimo di vitamine e antiossidanti. Inoltre, è un cosiddetto “grasso buono”: la prevalenza di acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi lo rendono un ottimo alleato per il nostro organismo.

Andiamo a capire quali sono le cose da fare e da non fare per conservare correttamente l’olio extravergine d’oliva.

Pochissimi sanno come conservare l’olio extravergine in modo che mantenga le sue proprietà

L’olio extravergine d’oliva si deve conservare con particolare attenzione. I primi fattori che possono andare a influire sulla qualità di questo alimento prezioso sono il calore e l’umidità. È bene conservare il nostro olio extravergine d’oliva lontano da zone umide ma soprattutto lontano da fonti di calore.

Per esempio, non si dovrebbe mai lasciare la bottiglia d’olio a fianco ai fornelli. Questa abitudine danneggerà irrimediabilmente l’olio che, vicino a fonti di calore, può perdere tutte le sue proprietà nutritive.

Per evitare che venga esposto a elevate quantità di calore è importante che l’olio sia imbottigliato in bottiglie di vetro scuro. Il vetro scuro non permette alla luce e al calore di penetrare. Solitamente l’olio extravergine d’oliva che si trova in commercio è già imbottigliato in questo modo. Quest’olio, infatti, deve superare dei rigidissimi controlli per poter essere commercializzato. Se produciamo dell’olio in casa, però, è bene però fare attenzione a questa piccola accortezza e acquistare delle bottiglie di vetro scuro per la conservazione.

Cosa succede se non si conserva l’olio correttamente?

Se l’olio non viene conservato in maniera adeguata, lontano quindi da zone umide e soprattutto lontano da fonti di calore, potrebbe deteriorarsi. Prima di tutto potrebbe andare a perdere le sue proprietà organolettiche. Successivamente potrebbero andare a perdersi alcune delle caratteristiche che lo rendono un prodotto così nutriente.

Fortunatamente l’olio extravergine d’oliva mal conservato non è un olio che diventa non commestibile. Anzi, consumare l’olio conservato male non crea assolutamente nessun problema all’uomo. Semplicemente si vanno a ridurre alcune delle particolarità che lo rendono uno degli alimenti simbolo della dieta mediterranea.

Approfondimento

Pochi la seguono ma è questa la dieta migliore se soffriamo di ipertensione