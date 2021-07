L’ipertensione è una condizione che caratterizza circa il 30% della popolazione italiana. Non è una malattia ma un fattore di rischio, ossia un sintomo che potrebbe causare l’insorgere di altre malattie. Le patologie che potrebbero manifestarsi a causa di questa condizione sono soprattutto quelle cardiovascolari. È questa la ragione per cui bisognerebbe prestare attenzione a questo disturbo: potrebbe essere importante per prevenire patologie ben più gravi.

Per prevenire l’ipertensione gli accorgimenti da avere sono da indirizzare soprattutto alla nostra dieta. Ormai è risaputo che un’alimentazione corretta è in grado di prevenire l’insorgere di tante patologie anche gravi. Anche nel caso dell’ipertensione, è ormai appurato che un’alimentazione corretta può prevenirla.

Diversi studi hanno già dimostrato che una dieta a base prevalentemente vegetale ha un effetto benefico su tutto l’organismo. Inoltre, è in grado di prevenire l’insorgere di malattie croniche anche gravi. Un ulteriore studio ha confermato che una dieta a base vegetale può essere utile anche per prevenire l’ipertensione nelle donne in gravidanza.

La dieta a base vegetale è una dieta che si compone solo di proteine vegetali. Quindi si a frutta e verdura, cereali e legumi. Vengono eliminati invece tutti gli elementi di origine animale come uova, formaggi e carni. Pochi la seguono ma è questa la dieta migliore se soffriamo di ipertensione.

Dunque, migliorando la nostra dieta quotidiana potremmo andare a migliorare il nostro microbiota intestinale, responsabile di tutte le difese immunitarie del nostro organismo. Il microbiota, inoltre, aiuta a prevenire ipertensione anche quando facciamo una dieta con un alto contenuto di sale. Lo studio ha evidenziato che ridurre il consumo di proteine animali porta a prevenire ipertensione e preeclampsia nelle donne in gravidanza. Non è necessario eliminarle completamente dalla nostra dieta. Basta anche solo una notevole riduzione per trarne numerosi benefici.

È sempre bene rivolgersi ad un medico per ogni dubbio o domanda. Solo lui saprà darci le risposte a tutti i nostri dubbi e indagare sulla nostra storia clinica in modo corretto.

