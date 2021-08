Si tratta di uno dei modi per trascorrere il Ferragosto in compagnia. In giardino o in zone di montagna il barbecue rappresenta la possibilità di vivere un momento goliardico, conviviale e in buona compagnia. Che sia carne o pesce, l’importante è che si faccia. Ovviamente oltre all’entusiasmo è sempre importante riuscire comunque a mangiare, portare a cottura il cibo ed evitare che tutto vada in fumo insieme alla brace.

3 consigli vincenti per una grigliata di Ferragosto 2021 da lasciare l’acquolina in bocca

Intanto scegliamo il tipo di carne o pesce che intendiamo cucinare. Decidiamo le porzioni, il taglio e chiediamo consiglio al nostro macellaio o pescivendolo di fiducia. Per la carne è importante la marinatura soprattutto se scegliamo carni secche come il vitello o il pollo. La marinatura che in molti utilizzano per la carne consiste in olio, sale, uno o due spicchi d’aglio, pepe o peperoncino ed erbe aromatiche. Di solito rosmarino, timo salvia ed erba cipollina.

Per il pesce

Consideriamo che non tutti i tipi di pesce sono perfetti per la griglia. È il caso dei molluschi di grandi dimensioni come i polipi che necessitano comunque della lessatura. Invece calamari, seppie e totani dovranno essere di piccole dimensioni. Occorre ad ogni modo prestare attenzione ai pesci troppo piccoli perché possono bruciarsi subito come sarde e sardine. Il pesce migliore per la brace è indubbiamente il pesce spada e il filetto intero di tonno. Possiamo confrontarci con il pescivendolo per ulteriori ragguagli.

I neofiti

Importantissima la brace. Chi non ha esperienza tende a comprare della carbonella di scarsa qualità seguendo magari il buon prezzo. Molti chef consigliano di utilizzare la legna oppure pezzi di carbonella grandi perché pare abbia una resa migliore. Per accendere è opportuno evitare la diavolina o altra sostanza infiammabile come l’alcol. È preferibile utilizzare della carta di giornale (non plastificata) con tocchetti piccoli di legno.

Attenzione agli incendi

Non è una possibilità remota. Non a caso qualche giorno fa Coldiretti ha diramato un comunicato sull’allarme picnic a Ferragosto. Il suggerimento è di evitare di accendere fuoco nelle aree boschive. Per le aree attrezzate invece il consiglio è di monitorare costantemente le fiamme e sincerarsi prima di andar via che il fuoco sia spento e la brace fredda.

Quest’ultima premura si aggiunge ai 3 consigli vincenti per una grigliata di Ferragosto 2021 da lasciare l’acquolina in bocca. Ma soprattutto per una festività che riesca bene con una porzione succulenta al punto da farci chiedere il bis. Sempre in sicurezza. Inoltre, possiamo seguire questi 4 consigli impeccabili per non risultare invadenti e inopportuni nelle relazioni delle serate agostane e godere davvero di nuove amicizie.