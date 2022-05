Pochissimi sanno che questo squisito frutto stagionale favorirebbe le allergie ma potremmo contrastarlo anche con questi 2 eccezionali antistaminici naturali

Secondo le ultime statistiche nazionali, 1 italiano su 5 soffrirebbe di allergie primaverili e riniti e, addirittura 1 adolescente su 3. Più o meno acute, sta di fatto che negli ultimi anni la percentuale è decisamente aumentata. Colpa della scarsità di precipitazioni, dell’aria sempre meno pulita e di fioriture sempre più anticipate. Sta di fatto che se capitano primavere così calde e senza piogge tutti coloro che soffrono di allergie vivono delle settimane davvero da incubo. Naso che cola, occhi arrossati, difficoltà a dormire la notte per la costipazione, ricorrendo magari a qualche prodotto naturale e non sempre ai sonniferi. Alla mattina, poi, ci ritroviamo già stanchi prima ancora di iniziare.

Per scoprire esattamente a cosa possiamo essere allergici c’è il test specifico, attraverso un semplice prelievo del sangue. Sarà ovviamente il nostro medico a prescrivercelo, indicandoci poi l’antistaminico specifico per combattere l’allergia. Ma, se siamo poco propensi ad assumere medicinali, madre natura così come ci manda le allergie, ci dona anche dei possibili rimedi. Pochissimi sanno che questo squisito frutto stagionale favorirebbe le allergie primaverili che ci mettono in ginocchio. Alcuni di questi li abbiamo proprio sotto gli occhi, anche in forma di alimenti. Andiamo a scoprirli assieme alla nostra Redazione.

La sempre protettiva e utilissima vitamina C

Se notoriamente la vitamina C aiuterebbe d’inverno a elevare le difese immunitarie, sarebbe utile anche in questo periodo dell’anno. Una delle sue funzioni meno conosciute sarebbe infatti quella di moderare il rilascio dell’istamina nel nostro organismo. La sostanza che ci provoca l’allergia e ci fa sentire così male. Attenzione che, purtroppo, ci sarebbero alimenti stagionali buonissimi, ma alleati dell’istamina come le fragole. In questo senso la vitamina C farebbe proprio da barriera difensiva contro l’ondata dell’istamina che colpisce gli allergici.

Pochissimi sanno che questo squisito frutto stagionale favorirebbe le allergie ma potremmo contrastarlo anche con questi 2 eccezionali antistaminici naturali

Il ribes nero è probabilmente l’antistaminico naturale considerato al top anche dagli esperti. perché analogamente alla vitamina C, farebbe da barriera difensiva contro l’istamina. Ma oltre a questa importantissima azione, avrebbe anche la funzione di regolare il sistema immunitario proprio nel momento in cui c’è l’attacco dell’istamina. Praticamente, come se prendesse in mano il timone della nave nel momento in cui finiamo nella tempesta.

Come ricordano i medici, non ci sarebbero problemi legati all’assunzione del ribes nero come protettore dalle riniti, se non allergie specifiche al prodotto stesso. Per questo andrebbe comunque sempre consultato almeno il farmacista di fiducia prima di assumerlo con costanza. Senza andare a esagerare con le medicine, che, come ricordano i medici, andrebbero a intossicare il fegato.

