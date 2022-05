Ci sono davvero tanti tipi di deodoranti. Dal roll on alla crema, fino al più comune spray. Negli Stati Uniti sono addirittura popolari i deodoranti in gel. C’è anche chi sceglie alternative naturali e li crea in casa, utilizzando oli essenziali. Soprattutto in estate, però, si sa che è difficile far durare a lungo questo prodotto.

Ci troviamo, quindi, in situazioni di disagio quando il nostro deodorante esaurisce il suo potenziale. Ci sono, però, alcuni facili consigli che possiamo seguire per sentirci freschi e profumati tutta la giornata.

4 consigli per far durare il deodorante tutta la giornata anche durante le calde giornate estive

Prima di tutto dobbiamo preparare le nostre ascelle in modo che il deodorante venga assorbito nel migliore dei modi. Il metodo migliore sarebbe eliminare i peli, questo perché il sudore tende a accumularsi attorno ad essi. Soprattutto se non si è appena usciti dalla doccia e si applica il deodorante sulle ascelle non depilate, questo potrebbe perdere un po’ il suo effetto. Se depilarci non fa per noi, ci basterà assicurarci di fare la doccia prima di applicare il deodorante, per evitare che ci sia sudore residuo.

Il secondo consiglio è quello di capire bene che tipo di prodotto stiamo utilizzando. Non tutti i deodoranti sono uguali ed è importante comprendere quello più adatto a noi. Soprattutto per chi ha problemi di sudorazione eccessiva, provare un deodorante in crema potrebbe essere l’ipotesi migliore.

Anche se potremmo pensare che non ci serva il deodorante prima di andare a dormire, potrebbe essere una soluzione interessante. Infatti, questi prodotti hanno in realtà necessità che si sudi per funzionare. Di notte sudiamo meno e questo aiuta il deodorante ad essere assorbito nella pelle in modo più efficiente. Anche dopo una doccia la mattina successiva, potrebbe non esserci nemmeno la necessità di applicarlo ulteriormente.

Un ultimo consiglio

Tra i nostri 4 consigli per far durare il deodorante durante il giorno, infine, c’è anche la scelta dei nostri vestiti. Mettere vestiti particolarmente attillati subito dopo aver applicato il prodotto, potrebbe portarci a toglierlo accidentalmente. Cerchiamo di aspettare un po’ prima di indossare questo tipo di capi. Eventualmente, è preferibile scegliere abiti in cotone che abbiano spazio sotto le braccia e materiali traspiranti.

In ogni caso la sudorazione eccessiva potrebbe non essere data solo dal caldo, ma anche da altre problematiche. Anche alimentazione e ormoni potrebbero essere causa di questo fastidio, quindi è sempre il caso di tenerla sotto controllo.

