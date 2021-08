Il frumento (o grano) è un tipo di cereale che costituisce la base della nostra cucina. È dal grano che derivano la maggior parte delle farine che poi vengono utilizzate per pasta, pane e tantissime altre preparazioni. Esistono in commercio tantissimi tipi di frumento diversi: farro, grano tenero e grano duro sono tra i più conosciuti. Ma esiste un tipo di frumento che non tutti conoscono. Pochissimi lo comprano ma questo tipo di cereale tiene a bada la glicemia alta.

Stiamo parlando del bulgur. È un tipo di frumento molto diffuso nella cucina mediorientale e che si sta lentamente diffondendo nelle cucine di tutto il mondo. Oltre ad essere molto gustoso, infatti, il bulgur è ricco di tantissime proprietà benefiche per il nostro organismo.

Pochissimi lo comprano ma questo tipo di cereale tiene a bada la glicemia alta

Il bulgur è un tipo di grano che si consuma dopo averlo fatto bollire. Lo si può usare per numerose preparazioni come zuppe e minestre, polpette o burger vegetali. D’estate lo si utilizza per preparare delle ottime insalate estive, fredde o calde. Può essere utilizzato al posto del cous-cous o del farro quando si vuole variare un po’ la dieta.

Le proprietà del bulgur

Il bulgur è un grano particolarmente indicato per il suo alto contenuto di fibre, elemento che lo rende particolarmente digeribile. Le fibre fanno anche sì che il consumo di questo cereale ci mantenga sazi più a lungo. Il bulgur è anche ricco di sali minerali come potassio, magnesio e fosforo. Ma è anche ricco di vitamina A, calcio e ferro.

Uno studio ha dimostrato che il bulgur è un alimento ottimo per chi ha bisogno di mantenere adeguati livelli di glicemia e colesterolo nel sangue. Il suo indice glicemico è, infatti, molto basso. Inoltre, il consumo di questo alimento viene associato a ridotti livelli di glucosio, lipidi e insulina nel sangue.

