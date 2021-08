Siamo entrati nel pieno dell’estate e siamo vicini alle vacanze. Per festeggiare questo avvenimento è d’obbligo cucinare qualcosa di speciale. Ecco qui un’idea golosa e semplice: questo primo piatto estivo è perfetto per iniziare agosto con gusto e raffinatezza. Vediamo insieme cosa possiamo portare in tavola per ingolosire i nostri ospiti.

Ingredienti

Gli ingredienti necessari per 5 persone:

500 grammi di pasta, preferibilmente corta;

una melanzana di grandi dimensioni;

20 grammi di mandorle sbucciate;

menta fresca o essiccata, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta;

200 grammi di pomodorini;

olio extravergine di oliva, quanto basta;

uno spicchio di aglio;

60 grammi di pecorino.

Prima di tutto è necessario tagliare la melanzana a metà e inciderne la polpa con un coltello, creando dei rombi. Poi bisogna cuocerla al vapore.

Prendere quindi una pentola piena d’acqua e buttare l’ortaggio dentro al bollore, aspettando 30 minuti circa. Per controllare che sia perfetta basta tastarla con l’aiuto di uno stecchino.

Una volta cotta estrarne la polpa e inserirla all’interno di un mixer o di un frullatore ad immersione. Aggiungere le mandorle pelate, la menta e i pinoli. Finire con una bella spolverata di sale e pepe.

Prendere poi una padella e aggiungere dell’olio. Pulire uno spicchio di aglio e buttarcelo dentro. Lavare e tagliare i pomodorini a spicchi e farli saltare a fiamma dolce.

Aggiungere la crema di melanzane e aggiustare i sapori con eventuale sale e pepe.

Mettere sui fornelli l’acqua per la pasta. Al bollore salare e aggiungere il formato che si preferisce: consigliamo le penne o le farfalle. Aspettare il tempo di cottura, scolarla e aggiungerla al sugo. Completare con una bella spolverata di pecorino.

