Per moltissime persone la mattina è un momento delicato. Tutti vorrebbero avere il tempo per fare colazione con calma, leggere il giornale, lavarsi e vestirsi senza fretta. Purtroppo, i ritmi frenetici imposti dagli orari di lavoro impediscono di fare tutto questo. Questo elemento genera sofferenza nella maggior parte delle persone, che così iniziano la giornata con il piede sbagliato. Ecco allora 3 trucchetti incredibili per non essere mai più in ritardo al lavoro la mattina. Con questi consigli, non ci sarà più di che preoccuparsi. La mattina, infatti, il numero di cose da fare sarà ridotto, e si avrà più tempo per fare le cose con calma.

3 trucchetti incredibili per non essere mai più in ritardo al lavoro la mattina

Il primo trucco è preparare il caffè la sera prima. Chiaramente, a tutti piace il caffè caldo in cui intingere i biscotti o una brioche. Per questo, l’ideale è mettere il caffè nella moka e prepararla sul fuoco prima di dormire. In questo modo la mattina bisognerà solo accendere il fuoco e aspettare il caffè salga, mentre si fa altro. Un’alternativa, non da tutti condivisa, è quella di prepararlo già la sera e la mattina riscaldarlo in microonde o in un pentolino.

Il secondo trucco consiste nel decidere in anticipo cosa indossare. Quante ore si passano davanti al guardaroba a provare i vari capi, per poi magari indossare qualcosa che mette a disagio perché scelto di fretta? Avere gli abbinamenti pronti consente di dover solo indossare i vestiti senza perdere altro tempo.

Ai tempi della scuola, le insegnanti suggerivano di fare la cartella la sera prima, per ragionarci con calma e non dimenticare nulla. Questa è un’ottima abitudine che non andrebbe mai persa: facciamo la borsa o lo zaino prima di dormire per non lasciare a casa nulla.

Un ultimo consiglio per essere organizzati al meglio

L’ultimo consiglio consiste nel mettere un post-it sulla porta di casa con una check-list delle cose da fare o da prendere ogni mattina. Prima di uscire, un rapido sguardo a questo foglietto garantirà che è tutto apposto, ed è il momento di iniziare la giornata. Col piede giusto, finalmente.