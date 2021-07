Il colesterolo è uno di quei fattori della nostra salute che sarebbe bene tenere sempre sotto controllo. Se alto può causare numerosi disturbi e alcune volte potrebbe essere sintomo di malattie più gravi, come diabete o malattie cardiovascolari. Per questo è bene tenere sempre a bada il livello di colesterolo nel sangue ed effettuare degli esami periodici per controllarlo. Ma ci sono dei sintomi che sarebbe bene controllare prima di fare le analisi.

Facciamo attenzione a questi campanelli d’allarme che indicano se abbiamo il colesterolo alto

Nelle prime fasi, un livello alto di colesterolo non da quasi nessun sintomo. Ma più si va avanti, più questo problema manifesterà sempre più sintomi. In particolare, è bene che facciamo attenzione a questi campanelli d’allarme che indicano se abbiamo il colesterolo alto:

problemi digestivi: il colesterolo alto può causare problemi digestivi, soprattutto nei casi in cui si consumano alimenti grassi o particolarmente pesanti;

intorpidimento di mani e piedi: un altro sintomo da tenere d’occhio è il formicolio a mani e piedi. Il colesterolo, infatti, può ostruire le arterie riducendo drasticamente la circolazione sanguigna e creando problemi al microcircolo;

macchie cutanee: se abbiamo delle macchie di colore scuro o giallastre dovremmo rivolgerci ad un medico perché anche queste potrebbero essere sintomo di un alto livello di colesterolo nel sangue;

disturbi visivi: il colesterolo alto può causare disturbi alla vista e affaticamento agli occhi, proprio perché il microcircolo non funziona correttamente e non arriva abbastanza ossigeno agli occhi;

stanchezza mentale e fisica: una costante sensazione di stanchezza, sia mentale che fisica potrebbe essere causata da un alto livello di colesterolo a cui dovremmo fare attenzione. In questi casi ci si sente spossati, meno reattivi e con una bassissima capacità di concentrazione.

È bene ricordare che è importante consultare sempre uno specialista e fare le analisi specifiche ogni qual volta si pensa di avere un basso livello di colesterolo. Solo lui potrà aiutarci a migliorare questa condizione e verificare l’eventuale presenza di altre patologie con le dovute analisi e diagnosi.

