Quello che stiamo vivendo è molto probabilmente uno dei periodi più difficili dell’anno per quanto riguarda la salute. Le abbuffate natalizie hanno messo a dura prova fegato, intestino e reni. Allo stesso tempo, molti di noi devono fare i conti con tipici malanni di stagione come raffreddore e problemi respiratori. Per nostra fortuna esistono incredibili rimedi naturali che potrebbero rivelarsi utilissimi a migliorare la condizione generale dell’organismo. Ad esempio, pochissimi la conoscono ma questa comunissima piantina potrebbe aiutare fegato e reni e darci una grossa mano anche contro tosse e asma. È un rimedio che non può sostituire i farmaci e va assunto dopo aver consultato il medico, ma le sue proprietà sono state ampiamente dimostrate. È il momento di scoprire di cosa si tratta e come usarlo.

Pochissimi la conoscono ma questa comunissima piantina potrebbe aiutare fegato e reni e darci una grossa mano anche contro tosse e asma

Esistono rimedi naturali antichissimi, che si sono tramandati fino ai nostri giorni. Ma soprattutto che hanno proprietà ormai riconosciute dalla scienza e che vengono usati in ambito fitoterapico e come base per numerosi integratori.

È proprio il caso della piantina di cui parleremo oggi: la pilosella. La pilosella è una pianta spontanea famosa per i suoi effetti positivi sulla ritenzione idrica e per la capacità di ridurre i gas intestinali. Ma, seppur importanti, non sono queste le sue uniche proprietà.

La pilosella sembra infatti avere ottime capacità antinfiammatorie e lenitive su sintomi respiratori come asma e tosse. In più potrebbe rivelarsi davvero utile per aumentare la secrezione di bile del fegato e per combattere le infezioni dell’apparato urinario.

Una pianta dalle mille proprietà, ma che bisogna sempre trattare con cura. Soprattutto dai soggetti allergici o da chi è poco tollerante verso piante della stessa famiglia, come crisantemi e margherite.

Ma se non abbiamo problemi di allergie e il medico ci dà l’ok, possiamo tranquillamente recarci in erboristeria e acquistare la nostra preziosa pilosella.

Come usare la pilosella e sfruttarne le proprietà

Il metodo migliore per sfruttare le proprietà della pilosella è quello di usare le foglie per preparare una tisana. Mettiamo a bollire un pentolino con dell’acqua e aggiungiamo, quando bolle, un cucchiaino di foglie. Copriamo e lasciamo in infusione per circa 8-10 minuti. Trascorso questo tempo possiamo filtrare il composto e bere, possibilmente lontano dai pasti.

Se tolleriamo poco il sapore amaro della tisana, possiamo aggiungere un cucchiaino di miele Bio dopo averla filtrata.

Approfondimento

Fegato depurato e reni in formissima con questa tisana che potrebbe aiutarci anche a smaltire le abbuffate natalizie