È una verdura che appartiene alla famiglia delle Brassicacee, dal colore verde scuro e dalle foglie arricciate, considerato un vero e proprio superfood stiamo parlando del cavolo nero.

Il cavolo nero e le sue proprietà

Una miniera di minerali e antiossidanti in particolare sembrerebbe ricco di flavonidi. Soprattutto il kaempferolo e l’isoramnetina sarebbero in grado di influire positivamente sulla salute del cuore, ed hanno numerose proprietà antinfiammatorie.

Infatti, l’isoramnetina sembrerebbe un ottimo vasodilatatore. Sembrerebbe altresì ricco di vitamine in particolare quelle del gruppo B e di acido folico, ideale per le donne in gravidanza.

Conterebbe inoltre anche una buona quantità di vitamina A e vitamina C.

Elevate le quantità di potassio, inoltre grazie ad una buona presenza di calcio e alla vitamina K, sembrerebbe un ottimo alleato delle ossa, nonché fondamentale per la coagulazione del sangue.

Per ossa sane e forti e un pieno di vitamina K sarebbe questo l’ortaggio invernale che vale oro per la salute

Ricchissimo di fibre e acqua ha un contenuto calorico ridotto infatti 100 grammi di cavolo apporterebbero solo 35 kcal.

Non presenta particolari controindicazioni, meglio evitarlo in caso di gotta e in caso di problematiche renali per l’elevata presenza di purine e di potassio.

Come consumarlo

Ideale da consumare in zuppe, vellutate e frullati. Gustoso da mangiare brasato in padella, basterà mettere le foglie del cavolo in questa con un filo d’olio e della cipolla a fettine.

È possibile consumarlo anche bollito, tuttavia per evitare di perdere nutrienti preziosi meglio evitare lunghe cotture che degradano le vitamine e i micronutrienti. Per una cottura eccellente sono sufficienti pochi minuti.

Può anche essere consumato da crudo in insalate abbinato ad altre verdure crude.

È possibile consumare il cavolo, ben chiuso in un sacchetto in frigo all’incirca per una settimana.

Durante l’acquisto è importante che le foglie si presentino prive di macchie. Evitare di acquistare cavoli dalle foglie marroni ingiallite e avvizzite.

Trucchetti salva nutrienti

Per migliorare l’assorbimento di ferro contenuto nelle foglie di cavolo basterà utilizzare del succo di limone.

Inoltre un trucchetto per evitare di perdere vitamine preziose è quello di riporlo immediatamente dopo la bollitura in una ciotola di acqua e ghiaccio.

In più per un pieno di vitamina C geniale questo piatto autunnale per un sistema immunitario imbattibile.

Ebbene, per ossa sane e forti e un pieno di vitamina K sarebbe questo l’ortaggio invernale che vale oro per la salute.

