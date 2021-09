Perché scegliere sempre le stesse verdure al supermercato? Con un po’ di fantasia si possono scoprire nuove ricette e godere di incredibili benefici per la salute. È dunque giunto il momento di assaggiare una delle verdure settembrine più sottovalutate.

Pochissimi la comprano ma questa verdura di stagione a settembre abbassa il colesterolo e depura l’organismo

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

A settembre inizia la stagione di un ortaggio piuttosto comune nel Nord Italia, ma quasi del tutto ignorato al Sud. È il sedano rapa, noto anche come sedano di Verona.

Non bisogna farsi ingannare dal nome: questa verdura ha un sapore che ricorda il sedano, ma un aspetto del tutto diverso. Si tratta infatti di una radice dalla polpa biancastra.

È un peccato che il sedano rapa non sia più diffuso: infatti pochissimi la comprano ma questa verdura di stagione a settembre abbassa il colesterolo e depura l’organismo.

Come spiegano gli esperti dell’Humanitas, infatti, il sedano rapa favorisce la diuresi, aiutando così il corpo a eliminare le tossine. Inoltre questa radice contiene grandi quantità di fibre, in grado di abbassare i livelli di colesterolo cattivo e trigliceridi nel sangue.

Si tratta anche di una verdura utile per chi è a dieta: aiuta infatti a sentirsi sazi e fornisce solo 23 calorie per 100 grammi.

Infine, il sedano di Verona è un ottimo antinfiammatorio naturale. Insomma, un vero e proprio toccasana! Ma come lo si prepara?

Una ricetta sfiziosa per gustare il sedano rapa

Il sedano rapa si presta a diverse ricette. Per esempio, può essere usato per insaporire e rendere più originale una classica preparazione. Oppure per provare un antipasto degno di un hotel a cinque stelle.

Il modo più salutare per mangiare il sedano rapa, tuttavia, è abbinarlo a un altro prodotto di stagione: le mele. I due ingredienti, infatti, si sposano alla perfezione in una gustosa insalata. Il bello di questa ricetta è che permette di mangiare frutta e verdura crude, in modo da non rovinarne le proprietà nutritive.

Per preparare l’insalata settembrina, bisogna procurarsi 50 grammi di sedano rapa, pelato e ridotto a julienne. Basterà poi tagliare a fettine sottili due mele e ridurre in granella un po’ di noci. Dopo aver unito tutti gli ingredienti, condire con limone e olio extravergine d’oliva.

I più golosi possono invece condire l’insalata con una speciale salsina, che si prepara mescolando due cucchiai di formaggio fresco, un cucchiaio di senape, un tuorlo d’uovo, un cucchiaio di succo di limone, sale e pepe a piacere. La freschezza è servita!