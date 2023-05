Pochissimi conoscono questo incredibile e gustoso legume ma potrebbe darci una bella mano a dimagrire e velocizzare il metabolismo

Quando si parla di dieta e mangiar sano quasi tutti i nutrizionisti consigliano i legumi. Ma se ci siamo annoiati di lenticchie, piselli, fagioli e ceci è il momento di provare qualcosa di nuovo. Ad esempio il legume poco conosciuto di cui stiamo per scoprire le straordinarie proprietà. Assaggiamolo e probabilmente non ne faremo più a meno.

In questo particolare periodo dell’anno moltissime persone sono alle prese con diete, esercizi e grossi sacrifici per tornare in forma. Due gli aspetti su cui lavorare: l’alimentazione e l’allenamento. Tralasciare una o l’altro significa vanificare tutti gli sforzi. Ma come mangiare bene, perdere qualche chilo e velocizzare il metabolismo? Tutti i nutrizionisti consigliano di inserire nella dieta quotidiana verdure di stagione e legumi. E dall’Asia arriva un alimento che merita di essere scoperto se siamo stanchi dei soliti piselli e fagioli. Pochissimi conoscono questo incredibile e gustoso legume ma è il momento di allargare gli orizzonti. Girovita e intestino potrebbero ringraziarci.

I valori nutrizionali del caiano

Negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere alcuni tipi di carne magrissima provenienti dall’estero. Oppure ricette etniche decisamente sane e leggere. Tra gli alimenti che meritano attenzione c’è anche il caiano, legume originario dell’Asia conosciuto anche come “pisello del piccione”.

Quello che stupisce di questo legume sono i valori nutrizionali. Secondo gli esperti americani dell’USDA il caiano è ricchissimo di proteine e fibre. A queste si aggiungono preziosissimi minerali come il potassio, il calcio, il magnesio e il fosforo. In più, questo legume speciale contiene una discreta quantità di acidi grassi polinsaturi e nessuna traccia di colesterolo. Una bella notizia per la circolazione.

Perché il caiano potrebbe aiutarci a dimagrire?

Come tutti i legumi, anche il caiano potrebbe rivelarsi prezioso per perdere peso e velocizzare il metabolismo. La presenza di proteine e fibre sembra essere in grado di aumentare la sensazione di sazietà e migliorare l’attività dell’intestino. Il basso indice glicemico e la capacità di abbassare il livello di colesterolo “cattivo”, infine, lo rendono indicato anche per migliorare la salute cardiovascolare.

Prima di inserirlo nell’alimentazione quotidiana, però, è sempre meglio consultare il proprio medico. I legumi non hanno controindicazioni particolari, se escludiamo le allergie al singolo alimento. Gli unici che dovrebbero fare attenzione con il caiano sono coloro che soffrono di problemi intestinali e di meteorismo. Le fibre presenti potrebbero infatti acuire queste problematiche.

Pochissimi conoscono questo incredibile e gustoso legume: come cucinare il caiano

Trovare il caiano è davvero semplice. Possiamo acquistarlo sia nei sempre più numerosi negozi etnici che nei negozi online. Possiamo anche coltivarlo. Basti pensare che una bustina di semi costa poco più di 2 euro.

In cucina il caiano potrebbe regalarci enormi soddisfazioni. Il suo gusto ricorda vagamente quello della soia ed è perfetto come contorno o in abbinamento ai cereali. Con il caiano è possibile preparare anche una salsa da provare con i crostini e addirittura una farina. Se invece amiamo la cucina etnica, possiamo provare il piatto nazionale portoricano: il riso con il caiano.