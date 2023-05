Lenticchie così buone che finiscono in un lampo? Aggiungi l’ingrediente speciale che usano gli indiani!

Considerate la “carne dei poveri” per l’elevato contenuto di proteine e ferro, le lenticchie sono un alimento dalle ottime proprietà nutrizionali. Vediamo come prepararle seguendo una gustosa ricetta indiana.

Le lenticchie sono un alimento molto sano ed economico. Come tutti i legumi, sono ricche di proteine. Per questo, possono essere introdotte in un piano alimentare equilibrato e ben bilanciato al posto di carne, pesce e uova. Alcuni pensano alle lenticchie soltanto a Capodanno, da mangiare insieme a zampone e cotechino. In realtà, ci sono tanti modi per poterle cucinare. Sono molto buone stufate, fatte cuocere lentamente con del sugo di pomodoro. Ora che si apre la bella stagione, sono ottime anche in insalata.

Da sole, o insieme a ceci, piselli o fagioli, basta unirle a verdure cotte e crude a piacere. Molto gustosa è l’insalata con lenticchie, pomodoro fresco a cubetti, sedano, cipolla rossa e cetrioli. Aggiungendo del riso o del farro, abbiamo un ottimo piatto unico leggero ed economico, comodo anche da portare in ufficio per la pausa pranzo. In questo articolo vedremo un modo esotico per cucinare le lenticchie.

Proprietà delle lenticchie

Oltre ad essere un’ottima fonte proteica, le lenticchie sono anche ricche di ferro. Per questo sono indicate per chi soffre di anemia. Apportano circa 90 calorie per 100 g di prodotto. Naturalmente prive di colesterolo, contengono parecchie fibre e antiossidanti. Tra i minerali, oltre al ferro, contengono anche potassio, magnesio e fosforo.

Grazie a tutti questi nutrienti, le lenticchie riducono i livelli di colesterolo “cattivo” ed aiutano a limitare l’assorbimento di lipidi e trigliceridi. Contrastano l’insorgere di patologie cardiovascolari e migliorano l’elasticità delle arterie, garantendo una buona circolazione. Grazie alle fibre, poi, promuovono la regolare funzionalità dell’intestino.

Lenticchie così buone che finiscono in un lampo: ecco una gustosa ricetta indiana

Viaggiare permette di scoprire luoghi e culture nuovi, ma anche tradizioni gastronomiche molto diverse dalle nostre. Come vedremo a breve, mostreremo come in India cucinano le lenticchie. Qui di seguito spiegheremo come preparare il dal makhani.

Ingredienti (dosi per 4 persone)

250 g di lenticchie in scatola ;

; 200 ml di passata di pomodoro ;

; 1 spicchio d’ aglio finemente tritato;

finemente tritato; una tazza d’ acqua ;

; 50 ml di panna da cucina ;

; 2 cucchiai di olio di semi ;

; peperoncino q.b.;

q.b.; coriandolo q.b.;

q.b.; sale e pepe q.b.;

q.b.; prezzemolo fresco tritato q.b.

Preparazione del nostro gustoso piatto

Per prima cosa, sciacquare le lenticchie in scatola, versarle in una pentola e farle cuocere per circa 7 o 8 minuti con un goccio di acqua. Quindi scolarle e travasarle in una padella ampia dove aggiungerete l’olio, la salsa di pomodoro, il sale, il pepe e tutte le varie spezie, eccetto il prezzemolo fresco. Fate cuocere a fuoco lento per un’ora circa. Ogni tanto, controllate se sia il caso di aggiungere dell’acqua. A cottura ultimata, unire la panna e il prezzemolo.

Ed ecco qui pronte delle lenticchie così buone che finiscono in un lampo. Seguendo l’usanza indiana, vanno servite e gustate con riso basmati bollito oppure pane naan, molto simile alle nostre piadine. Poiché molti non amano tanto le spezie, le si possono ovviamente evitare per una preparazione di gusto più “occidentale”. Tuttavia, per avere le lenticchie cremose al punto giusto, proprio come il dal makhani, sarà utile sapere che l’ingrediente imprescindibile è la panna.