L’anno che sta finendo porterà via tanti ricordi. La fantastica estate dello sport italiano, la scomparsa di alcune grande personalità del cinema e della musica, come Gigi Proietti e Franco Battiato. La nascita dei primi bambini concepiti nel lockdown e molti altri eventi che hanno segnato la vita di tanti di noi. Il 2022 cosa ci riserverà? Nessuno lo può sapere. Gli oroscopi e gli astri possono darci indicazioni, ma poi, come diceva Lucio Battisti, lo scopriremo solo vivendo.

Ci sono cibi benauguranti e che la tradizione dice che portino fortuna se mangiati a fine anno. Il primo è indubbiamente il più classico: le lenticchie. Portano soldi e prosperità. Se fosse vero, saremmo tutti ricchissimi, visto il consumo che se ne fa intorno a Capodanno. Quanto meno sono buone e se non ci hanno portato denaro, comunque vale la pena di continuare a mangiarle. Non solo cibi salati, però, perché c’è anche un dolce, della tradizione siciliana, che potrebbe portare molto fortuna se assunto nel periodo finale dell’anno. Stiamo parlando del marzapane.

Pochissimi conoscono questa torta di mele con un ingrediente segreto che porterà fortuna in vista dell’anno nuovo

Ne abbiamo già visto la preparazione in ci vogliono solo 5 minuti per preparare ai bambini il buonissimo marzapane. Oggi lo andremo ad abbinare a un grande classico della tradizione dolciaria italiana, ovvero la torta di mele. Ne prepareremo una con all’interno questo golosissimo dolce e con una crema pasticcera da leccarsi i baffi. Andiamo a vedere l’occorrente.

500 grammi di pasta frolla;

300 grammi di crema pasticcera;

100 grammi di marzapane;

80 grammi di mandorle tritate;

50 grammi di mandorle a lamelle;

2 mele;

1 cucchiaio di zucchero;

2 limoni.

Iniziamo sbucciando le mele per poi metterle in una ciotola cospargendole con il succo di limone. Andiamo poi a sbriciolare a pezzettini il marzapane che aggiungeremo alle mandorle tritate. Le verseremo all’interno della crema pasticcera, che avremo preparato mescolando insieme i consueti ingredienti. Lo abbiamo visto in non la crostata di marmellata ma è quella con crema pasticcera la più dolce e sfiziosa del Mondo.

Un connubio delizioso

La preparazione di pasta frolla e crema pasticcera sarà la stessa. Quando quest’ultima sarà pronta, amalgameremo bene i due ingredienti citati in precedenza. Terminato il riposo della pasta frolla in frigorifero, andremo a stenderla in una teglia. La bucherelleremo con un forchetta e andremo a riporvi sopra la crema pasticcera. Spargiamo bene, poi aggiungiamo le mele che avranno assunto tutto il succo di limone. Infine, completeremo disponendo le mandorle a lamelle. Inforniamo a 180 gradi per una quarantina di minuti circa. Lasciamo raffreddare perfettamente e poi serviamo.

Pochissimi conoscono questa torta di mele con un ingrediente segreto che porterà fortuna in vista dell’anno nuovo, il marzapane. Dopo averla deliziata, potremo conservarla in frigorifero per un paio di giorni. Se porterà davvero fortuna o no, non lo possiamo sapere. Quel che è certo è che il suo gusto sarà tra i ricordi più belli di queste feste.