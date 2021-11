La crostata è una torta che va per la maggiore in quasi tutte le case degli italiani. Sia che venga fatta in casa da mamme e nonne, sia che venga acquistata dal panettiere o in pasticceria, sia la si compri confezionata. È una bontà assoluta, sia per la delicatezza e morbidezza della pasta frolla, sia per il ripieno che poi la caratterizza. Ne abbiamo già suggerite diverse, tutte comunque buone, tutte comunque deliziose e da provare.

Ricordiamo, tra le altre quella di castagne e cioccolato. Proposta pochi giorni fa in non la marmellata di ciliegie o albicocche è questa la crema da utilizzare per preparare una crostata friabile e stuzzicante. Oggi proponiamo un abbinamento da fine del mondo. La crostata con crema pasticcera, difficile trovare altro di più morbido e dolce. Andiamo a vedere gli ingredienti.

Per la crema pasticcera

50 grammi di farina;

500 ml di latte;

3 tuorli;

100 grammi di zucchero;

estratto di vaniglia o baccelli.

Per la pasta frolla

300 grammi di farina;

150 grammi di burro ammorbidito;

80 grammi di zucchero;

2 tuorli;

un limone;

sale.

Non la crostata di marmellata ma è quella con crema pasticcera la più dolce e sfiziosa del Mondo

La preparazione partirà dalla pasta frolla. Sul tavolo da lavoro disponiamo la farina, al centro il burro ammorbidito, lo zucchero e i due tuorli. Iniziamo a lavorare con le mani, cercando di amalgamare bene il tutto in breve tempo. La pasta deve essere toccata e lavorata poco. Dopodiché aggiungiamo una grattugiata abbondante di scorza di limone e il sale. Concludiamo di impastare, formando una palla che verrà avvolta nella carta stagnola e messo in frigorifero per circa 30 minuti.

Nel frattempo, andiamo a preparare la crema. Facciamo scaldare 400 ml di latte con l’estratto di vaniglia. Ancor meglio sarebbe usare i baccelli, per rendere il tutto più intenso e gustoso. Lasciamo quindi riposare il latte dopo la bollitura. In una ciotola, andiamo a lavorare i tre tuorli con lo zucchero. Usiamo un frustino a mano o un frustino elettrico, a seconda della disponibilità, per agevolarci in questa operazione. Setacciamo accuratamente la farina che andremo poi ad aggiungere a zucchero e tuorli. Poi, pian piano, verseremo il latte caldo, e inizieremo a mescolare, in modo che non si formino i grumi. Una volta che il composto è fluido, accendiamo il fuoco e portiamo a ebollizione, continuando a mescolare. Al termine, aggiungeremo i 100 ml di latte rimasti e lasceremo raffreddare dopo aver amalgamato un’ultima volta.

La torta è pronta

Togliamo la pasta frolla dal frigorifero e andiamo a stenderne i due terzi con un mattarello, per poi foderare la superficie di una teglia da 24 centimetri. Quindi, verseremo e spargeremo bene la crema pasticcera, con l’uso di un cucchiaio. A questo punto, con la pasta rimasta, formeremo le classiche strisce che andranno a concludere la preparazione. Scaldiamo il forno a 180 gradi e lasciamo cuocere per circa 20 minuti.

Quando apriremo il forno, saremo inebriati dal profumo della torta. Dopo aver lasciato bene raffreddare, l’assaggeremo e capiremo perché non la crostata di marmellata ma è quella con crema pasticcera la più dolce e sfiziosa del Mondo.