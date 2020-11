Questa parola magica “marzapane” ci fa venire subito a mente la favola di Hänsel e Gretel, dei fratelli Grimm. Perché non preparare in questo periodo che ci avvicina a dicembre e che ci costringe a stare a casa, un buonissimo marzapane? Cogliamo l’occasione e facciamo rivivere la tradizione, ci vogliono solo 5 minuti per preparare ai bambini del buonissimo marzapane.

Una casetta di marzapane

Il marzapane è il dolce dei bambini, ce lo dice chiaramente la favola di Hänsel e Gretel. I due bambini abbandonati dai genitori nel bosco, trovano poi la casetta fatta di marzapane della strega cattiva. Di fronte al marzapane non si resiste ed è per questo che ora vediamo come si può preparare un buon marzapane in 5 minuti.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ingredienti (per 500 gr di marzapane)

250 gr di farina di mandorle

250 gr di zucchero a velo

30 gr albume d’uovo

8 gocce di aroma di mandorla

Preparazione

Questa preparazione richiede effettivamente una manciata di minuti, bisogna semplicemente mescolare gli ingredienti e amalgamarli un poco con le mani.

Si mescolano insieme la pasta di mandorle con lo zucchero a velo e l’albume d’uovo, che viene aggiunto un po’ per volta. Successivamente si aggiungono anche le gocce di aroma e si mescola il tutto in un contenitore.

Si attende un poco e poi si amalgama il tutto a mano. Nasce così il marzapane, che può essere consumato semplicemente in questo modo, oppure fare da base per dolci più elaborati, come le torte a base di pasta di mandorle, altro nome con cui è conosciuto il marzapane.

Ci vogliono solo 5 minuti per preparare ai bambini il buonissimo marzapane

Per i bambini, si possono creare delle palline da immergere in cioccolato fuso, su cui eventualmente spargere delle piccole decorazioni pasticciere, come le praline colorate. Si creeranno in questo modo dei semplici dolcetti e molto adorati dai più piccoli.

Per conservare in frigo questa pasta, basta dargli una forma e avvolgere con plastica per alimenti.

Una golosità per tutti.