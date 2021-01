Il pollo è quel secondo piatto che mette tutti d’accordo. Arrosto, al forno, addirittura bollito, il pollo costa relativamente poco ed è buonissimo.

Lo cuciniamo quasi quotidianamente in Italia ma, forse, non lo conosciamo a sufficienza. Infatti, quando lo cuciniamo al forno ci viene spesso stopposo, difficile da deglutire e con poco sapore.

Il problema non è nella carne del pollo, ma nella nostra poca attenzione nel prepararlo. Infatti, pochissimi conoscono il segreto per cucinare un pollo tenerissimo e gustosissimo. Vediamo ora la ricetta, ma prima non scordiamoci di imparare anche a cucinare le patate per renderle gourmet.

Gli ingredienti

Ecco, di eseguito, la lista degli ingredienti che ci occorrono:

a) un pollo ruspante pulito;

b) 200 grammi di burro salato;

c) olio evo;

d) timo, rosmarino e maggiorana;

e) sale e pepe.

Ricetta

Pochissimi conoscono il segreto per cucinare un pollo tenerissimo e gustosissimo.

Questa ricetta prevede una cottura al forno. Certamente si potrà obiettare che per avere un pollo tenero ci sono anche altri modi. Ad esempio, le basse temperature date dal roner o il latte o la panna in padella.

Oggi, però, cimentiamoci con il forno, che nell’idea comune rende il pollo croccante ma sicuramente non tenero. Il segreto sta proprio nel prendere il pollo e adagiarlo su un tagliere.

Con molta attenzione, eseguiamo dei delicati tagli alla pelle sulle cosce e sul petto. Nel frattempo, prendiamo con le mani una noce di burro e la inseriamo tra la carne e la pelle.

La inseriamo in tutte le fessure che abbiamo fatto, cercando poi di massaggiare il pollo e amalgamare il burro dappertutto. In seguito, facciamo riposare in frigo il pollo imburrato per trenta minuti, tempo per far rassodare il burro.

Nel frattempo, creiamo una polvere con i nostri aromi (timo, rosmarino e maggiorana) e la facciamo rapprendere con l’olio evo. Prendiamo il pollo e lo inforniamo a 180 gradi per trenta minuti.

A metà cottura, versiamo sopra il nostro olio con le erbe. Sale e pepe e… buon appetito!