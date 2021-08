Si avvicina Ferragosto, la migliore occasione per godersi un bel pranzo in compagnia. C’è chi preferisce andare al ristorante e chi invece è un grande fan della grigliata.

Per gli amanti del barbecue, la Redazione di Proiezionidiborsa svela un segreto da non perdersi. L’effetto sorpresa fra gli ospiti è garantito!

Pochissimi ci pensano ma è questo l’ingrediente da grigliare per sbalordire tutti a Ferragosto.

La tradizione della grigliata in compagnia di Ferragosto è fra i momenti più belli dell’estate. In questo momento, quasi tutti gli italiani stanno facendo gli ultimi acquisti per prepararsi.

Purtroppo, si finisce per comprare sempre le stesse cose: costine, pesce, salamelle, alette di pollo… Al massimo un po’ di verdura per accompagnare.

Se quest’anno, però, si vogliono stupire gli ospiti, esiste un elemento segreto: l’anguria.

In molti penseranno che non si tratta affatto di un consiglio mai sentito prima. D’altronde una bella fetta di anguria fresca è uno fra i modi più classici di concludere un pranzo estivo. L’elemento a sorpresa, tuttavia, sta nella preparazione.

Come preparare l’anguria alla griglia

L’idea di grigliare l’anguria può sembrare strana, eppure si tratta di una moda abbastanza diffusa in altre nazioni, come gli Stati Uniti. Prima di storcere il naso, dunque, perché non provarla?

Del resto si tratta di una ricetta davvero semplice e alla portata di tutti. Senza contare che può essere personalizzata in mille modi.

Il primo passaggio è preparare l’anguria. Basta tagliarla a spicchi di uno spessore di circa 2 cm. Questi vanno poi conditi con un pizzico di sale e zucchero, oppure con dell’olio d’oliva.

Basterà poi mettere l’anguria sulla griglia, cuocendo le fette per circa 3 minuti su ogni lato. Oppure, finché non compaiono le classiche linee della griglia, proprio come succede per le bistecche.

A questo punto le fette di anguria sono pronte, ma inizia il divertimento: scegliere con cosa accompagnarle!

Gli abbinamenti più gustosi

I possibili abbinamenti sono molteplici, ma in tanti preferiscono la versione al naturale, con solo una spruzzata di limone o lime.

In alternativa si può servire l’anguria alla griglia in una raffinata insalata, con feta sbriciolata e aceto balsamico. Altri suggeriscono prosciutto crudo a fettine e gorgonzola. C’è addirittura la possibilità di italianizzare la ricetta, trasformandola in una sorta di caprese molto originale: anguria con mozzarella o burrata.

Se il mix di dolce e salato non convince, si può anche semplicemente tagliare l’anguria grigliata a cubetti e aggiungerla a una macedonia. Si darà così un piacevole tocco affumicato a un classico dessert.

A ringraziare non sarà solo la gola, ma anche la salute: l’anguria ha infatti numerosi benefici per l’organismo. Insomma, non può davvero mancare in tavola a Ferragosto.

