Il mese di agosto è il più caldo dell’anno e risulta particolarmente faticoso per chi ha l’orto, dovendo affrontare sia la raccolta che i trapianti.

In questo periodo bisogna anche fare particolarmente attenzione alla gestione dell’acqua poiché dovremo annaffiare abbondantemente le nostre piante, ma solo nelle ore più fresche della giornata.

È importante però non bagnare le piante ma limitarsi al terreno circostante, altrimenti rischieremo di favorire la proliferazione di malattie fungine.

Uno dei problemi maggiormente fastidiosi nell’orto sono le erbacce che bisogna tenere a bada preferibilmente sfruttando dei rimedi naturali.

È questo l’ortaggio da piantare ad agosto per depurarsi e fare il pieno di antiossidanti

Un ortaggio da piantare in questo periodo è il radicchio rosso, ricco di elementi benefici come potassio, calcio, zinco, sodio, ferro e vitamine fondamentali per il nostro organismo.

Questo ortaggio possiede un’alta percentuale di acqua ed è particolarmente depurativo, risultando ottimo per chi ha difficoltà digestive.

Il radicchio rosso, come gli altri vegetali di questo colore, è particolarmente ricco di antiossidanti che sono fondamentali per la nostra salute.

La sua coltivazione è molto semplice e non richiede particolari attenzioni, destinando questo periodo alle operazioni di trapianto.

In pratica bisogna prendere quelle piantine cresciute in semenzaio per poi andare a metterle direttamente nell’orto appena superati i 6 cm circa.

Per cominciare dovremo curare attentamente il profilo del terreno ed evitare che si formino eventuali avvallamenti o buche che favoriscano i ristagni idrici.

Creiamo delle file distanti circa 30-40 cm l’una dall’altra e ricordiamoci che bagnandole spesso eviteremo la crescita di un radicchio con sapore molto amaro.

Il radicchio sopporta bene il gelo ma bisogna badare a proteggerle bene con un tessuto non tessuto nei periodi più freddi, favorendone la crescita.

La sua raccolta avviene attraverso una prima vangatura per poi procedere rimuovendo le foglie intorno al cespo e pulendo la radice principale, accorciandola leggermente.

È questo l’ortaggio da piantare ad agosto per depurarsi e fare il pieno di antiossidanti, bisogna approfittarne ora.

Curiosità

Generalmente questo ortaggio si consuma a crudo per donare colore alle classiche insalate miste. Cotto è utilizzato spesso anche come condimento per il risotto.

Esiste poi anche una preparazione meno leggera ma decisamente molto gustosa e si tratta del radicchio in pastella e riguarda solo le foglie.

Ecco una semplice ricetta. Preparare una pastella con della birra fredda e la farina, immergere le foglie di radicchio e, infine, friggere, rendendole croccanti.

Approfondimento

