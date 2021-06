Fresca e dissetante, l’anguria è il frutto dell’estate per eccellenza. Tutti ne amano il sapore zuccherino, ma in pochi sanno come esaltarlo. Eppure basta un semplice ingrediente che non manca mai in casa. Ecco di cosa si tratta.

Per rendere l’anguria più dolce basta un pizzico di questo ingrediente segreto

Scegliere l’anguria perfetta non è facile. Capita spesso di acquistarne una poco dolce. Per fortuna, esiste un modo per rimediare. O anche semplicemente per esaltare il sapore del frutto. Lo rivela Barb Stuckey, food developer, autrice ed esperta di cibo.

Per rendere l’anguria più dolce basta un pizzico di questo ingrediente segreto: il sale. Questo consiglio può sembrare paradossale. Ma ha senso dal punto di vista scientifico. Infatti, il sapore dell’anguria è composto da tre elementi, ovvero dolce, aspro e amaro. Aggiungere un pizzico di sale permette di sopprimere la componente amara. Così, si gusta al massimo il sapore dolce dell’anguria.

L’abbinamento sembra meno strano quando si pensa al melone. Infatti questo frutto viene spesso servito col prosciutto crudo. Dunque, perché non provare il contrasto dolce-salato anche con l’anguria? Oltre che servire l’anguria col sale, si può provare ad abbinarla con la feta in una gustosa insalata. Questa può essere un’alternativa alla più classica caprese.

Non solo accompagnare l’anguria col sale la rende più dolce. Questo spuntino può rivelarsi particolarmente salutare in estate. Ecco perché.

Perché mangiarla col sale in estate fa bene

L’anguria è un frutto ricco di proprietà benefiche. Innanzitutto è rinfrescante: è composta per oltre il 93% d’acqua. Perfetta, dunque, da gustare d’estate, quando reidratarsi è fondamentale. Contiene pochissime calorie e molte vitamine e sali minerali: in particolare vitamine A e C, vitamine del gruppo B, magnesio e fosforo. È infine molto ricca di potassio.

Una fetta d’anguria è dunque uno spuntino salutare. Ma aggiungere il sale ha un beneficio ulteriore, soprattutto d’estate. Quando si suda molto, può essere necessario reintegrare il sodio con alimenti salati. A meno che, ovviamente, non si debba seguire una dieta povera di sale per motivi di salute.

In ogni caso, che si gusti l’anguria col sale o meno, è importante non buttare via nulla. Esiste, infatti, una deliziosa e sorprendente ricetta che sfrutta proprio la buccia dell’anguria.