Il mal di gambe è un disturbo molto diffuso e fastidioso, che interessa sia gli uomini che le donne. Le cause sono numerose e possono avere natura circolatoria, motoria o traumatica. Una caduta o un potente urto sono le ragioni principali di dolori agli arti inferiori difficili da mandar via. Tuttavia, se non siamo caduti e non abbiamo sbattuto da nessuna parte, allora la questione si fa più complessa. Le donne in particolare soffrono spesso di vene varicose, che sono alla base di gonfiore, pesantezza alle gambe e problemi di deambulazione. Ma se il problema non riguarda neppure le vene varicose e si accompagna ad altri sintomi fastidiosi e addirittura invalidanti, cosa può esserci sotto? Forse non tutte le donne sanno che questo comune disturbo può rappresentare il campanello d’allarme di una patologia ben più grave e difficile da diagnosticare. Vediamo di cosa si tratta.

Pochissime donne sanno che il dolore alle gambe può essere un sintomo di questa grave malattia

Stiamo parlando dell’endometriosi, una malattia che colpisce esclusivamente le donne, dovuta all’accumulo di tessuto endometriale fuori dall’utero. I sintomi sono numerosi e spesso difficili da riconoscere e da attribuire a questa patologia. I più comuni sono certamente i forti dolori al basso ventre e la consistente perdita di sangue durante il ciclo mestruale, detta menorragia. Ma c’è un altro sintomo che normalmente si attribuisce ad altri disturbi ed è proprio il dolore alle gambe. Secondo uno studio americano, la spiegazione sta nel fatto che il tessuto endometriale potrebbe premere sui nervi della colonna vertebrale, tra cui il nervo sciatico. Ecco perché chi ha questo dolore, spesso crede erroneamente di soffrire di sciatica. Pochissime donne sanno che il dolore alle gambe può essere un sintomo di questa grave malattia ed è per questo che non bisogna sottovalutarlo. Il nostro corpo ci manda sempre dei segnali, basta saperli cogliere.

