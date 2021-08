Taranto la città dei due mari è il fulcro di una provincia con un ricco sviluppo costiero e un entroterra montuoso e aspro, ma oggi fortemente agricolo e con un’offerta turistica di spicco. Qui si trovano le testimonianze del fulgido passato che vide la città legata alla Magna Grecia. Si gustano una miriade di prodotti tipici famosissimi, esportati in tutto il mondo. E altri assolutamente inediti. Scopriamolo oggi questa terra e i suoi tesori con gli Esperti di Turismo e Viaggi di ProiezionidiBorsa.

Un entroterra agricolo e pastorale ricco di masserie

Martina Franca, città del vino orgogliosa della sua Doc, prende il nome dalle franchigie concesse dal principe di Taranto Filippo d’Angiò. Il soggiorno negli agriturismi è da sogno, il paesaggio di oliveti misti a fichi d’india è davvero suggestivo e l’offerta gastronomica è da capogiro. Si va dalle orecchiette alla martinese ai salumi, dall’agnello ai lampascioni in agro, fino ai torroncini al cioccolato e i bocconotti all’amarena. Nella zona di Massafra si visita una fitta rete di grotte, mentre a Mottola si ammira la bella cattedrale.

Magica Puglia a spasso tra le gravine da Martina Franca a Ginosa

Castellaneta si caratterizza per gli antichi quartieri Sacco e Muricello che sorgono sull’orlo di una profonda gravina. Da non perdere la cattedrale tardogotica e il Museo Rodolfo Valentino, dedicato al famoso attore del cinema muto, simbolo del rubacuori di tutti i tempi. L’antico centro agricolo di Ginosa, specializzato in olivicoltura, è pure circondato da una profonda e scenografica gravina.

Una gastronomia pugliese rivisitata tra le gravine

Varie specialità locali che troviamo in questa magica Pugia a spasso tra le gravine da Martina Franca a Ginosa, non si assaggiano in tutti i ristoranti. Fra queste ci sono il tarantello (la parte migliore della ventresca di tonno), la salsiccia cervellata e la scattiata (una sorta di peperonata) o gli gnummerieddi (involtini di interiora di agnello). Ma sono davvero curiose altre specialità che si gustano qui, come i tortini di rape e i bucatini in brodetto di pesce. Anche l’apicoltura è oggi una delle attività di successo di questa terra. Ecco la magica Puglia, a spasso tra le gravine da Martina Franca a Ginosa.

Qui è rinato il Primitivo

I produttori di vino di questo territorio hanno permesso la rinascita del Primitivo e del Felline. Sono vini corposi e profumati che si accostano bene anche a molti piatti di altre regioni. Fare questi abbinamenti non è sempre facile, pochissimi sanno abbinare correttamente il vino migliore a ogni sapore. Vorrà dire che prima o poi dobbiamo farlo un corso di degustazione e avvicinamento al vino!