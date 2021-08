Bisogna sempre fare attenzione alla propria salute. Questo vale in ogni momento della vita, ma ovviamente è più importante per coloro che hanno una certa età. E quindi, a partire dai 40-50 anni, è bene intensificare gli sforzi per migliorare il nostro benessere.

La prima cosa da fare è sottoporsi ad esami frequenti. Rivolgiamoci al medico, e lui ci prescriverà tutte le analisi che ci permettono di tenere sotto controllo la nostra situazione. Una volta che avremo la diagnosi cerchiamo di trovare un modo per seguire molto precisamente i consigli dei medici. Per farlo, poniamoci degli obiettivi per migliorare il nostro stile di vita.

In particolare, anche in base a ciò che ci dicono i medici, stiamo attenti alla dieta, e magari aggiungiamoci qualche alimento che può aiutarci. Oggi in particolare vediamo un ingrediente che pochi conoscono ma che secondo i ricercatori ha grandi potenzialità. Facciamo il pieno di antiossidanti con questa pianta che combatte anche il diabete.

Gli effetti della pianta

Uno studio ha indagato gli effetti di un estratto di Gymnema sulle condizioni di salute di alcuni pazienti con diabete di tipo 2.

La Gymnema è una pianta rampicante ricca di polifenoli, ovvero sostanze antiossidanti che combattono l’invecchiamento. Inoltre è usata da tempo come rimedio per problemi di glicemia, soprattutto nella medicina cinese. Tuttavia queste cure popolari, se non sono supportate da studi scientifici, non sono affidabili. Lo studio quindi mirava a confermare o smentire le proprietà anti-diabete della Gymnema.

I risultati sono stati per fortuna incoraggianti. I pazienti hanno assunto un integratore di Gymnema per 18 mesi, insieme ai farmaci convenzionali contro il diabete. Si è osservato che il livello di glucosio nel sangue si è ridotto molto grazie all’estratto, e i pazienti hanno potuto ridurre la quantità di farmaci che prendevano. Alcuni hanno persino potuto smettere di prendere i farmaci.

Insomma, gli integratori di Gymnema possono fare bene, e chissà se presto il medico li prescriverà ai suoi pazienti.

