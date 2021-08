Il mal di testa è un disturbo che affligge chiunque e a qualsiasi età. Le cause possono essere numerose e dipendere da svariati fattori: stanchezza, cali di pressione, carenza di vitamine e Sali minerali o semplicemente lo stress. Si sa, infatti, che stress e vita frenetica possono compromettere il nostro benessere mentale e causare brutte cefalee. Per non parlare poi dei problemi agli occhi, il cui primo campanello d’allarme è proprio un fastidioso dolore che si irradia dalle tempie alla nuca. In questi casi, ecco che si sente un improvviso bisogno di tenere gli occhi chiusi e di evitare il più possibile la luce.

C’è, però, anche un altro possibile fattore scatenante e non riguarda niente di ciò che potremmo pensare. È incredibile come una comune cefalea possa essere il segnale di un disturbo a dir poco insospettabile, vediamo di cosa si tratta e come prevenirlo.

Si tratta di un problema ad una parte del corpo ben specifica. Parliamo dell’intestino, ma ancor più nello specifico della flora intestinale.

Quando il microbiota è compromesso, lo è anche il cervello e le conseguenze si manifestano proprio attraverso forti mal di testa. La ragione è molto semplice e ha a che fare con particolari sostanze prodotte all’interno del nostro intestino. Queste sostanze non sono altro che due importanti neurotrasmettitori, la serotonina e l’istamina, fondamentali per la salute della mente.

Si è dimostrato che bassi livelli di serotonina e, al contrario, elevate quantità di istamina nel cervello possono provocare persistenti dolori al capo. Per prevenire questi brutti disturbi è importante regolare l’alimentazione e assumere probiotici naturali (come lo yogurt) o sotto forma di integratori, su consiglio del medico.

È importante conoscere il proprio corpo, inoltre, anche per avere una mente sana.