Pochi sanno quante volte al giorno convenga detergere il viso e l’acqua migliore per farlo

L’acqua è un elemento base per il nostro corpo, sia quando la beviamo e sia quando la utilizziamo per lavarci. Ci aiuta ad eliminare la sporcizia che risiede nel nostro organismo e quella che si appoggia sulla nostra pelle. Lavarsi il viso perciò fa parte delle abitudini quotidiane da conoscere bene. Tuttavia non sempre è noto quante volte al giorno bisogna farlo e con quale acqua.

L’importanza della detersione

Pochi sanno quante volte al giorno convenga fare la detersione del viso. Soprattutto se fatta in modo corretto, è la base per poter cominciare anche un buon make up. Si eliminano tutte le impurità dalla pelle e poi, una volta asciutta, è pronta a ricevere il trucco. In genere sono due le abitudini diffuse per detergere il viso. C’è chi utilizza l’acqua fredda e chi preferisce invece l’acqua calda.

L’acqua migliore per lavare il viso

In effetti quando è inverno si preferisce lavare il viso con l’acqua calda o meglio tiepida. Tuttavia, a meno che non ci siano controindicazioni, l’acqua fredda avrebbe i suoi vantaggi. È vero che l’acqua calda aiuta a sciogliere ed eliminare lo strato oleoso che si crea sulla pelle durante la giornata. Tuttavia apre anche i pori, permettendo alla sporcizia di entrare.

Utilizzare l’acqua fredda, meglio fresca, aiuterebbe ad eliminare la giusta quantità di quell’olio naturale che forma lo strato lipidico della nostra pelle. Inoltre l’acqua fredda invece di aprire i pori, li chiude e dona un tocco di giovinezza alla pelle.

Come detergere il viso

Per una corretta detersione del viso, anche maschile, pochi sanno quante volte al giorno convenga farlo. Si potrebbe cominciare a bagnare il viso con l’acqua tiepida. In questo modo i pori si aprono ed è più facile eliminarne le impurità. Se cominciassimo a lavare il viso con l’acqua fredda, la sporcizia rimarrebbe intrappolata nei pori. Così, una volta deterso il viso con l’acqua calda e del detergente neutro, si passa a sciacquarlo con l’acqua fredda.

In questo modo avremo eliminato la sporcizia e con l’acqua fredda avremo richiuso i pori, impedendo a questa di entrare. Tuttavia bisogna fare attenzione anche che l’acqua non sia molto fredda, come capita a volte in inverno. La pelle del viso infatti è delicata e un’acqua fredda potrebbe rompere dei capillari. In questo caso si potrebbe aumentare la temperatura dell’acqua miscelandola con dell’acqua calda. Dopo aver asciugato il volto, si può applicare una crema idratante.

Pochi sanno quante volte al giorno convenga detergere il viso senza esagerare

Gli esperti concordano che per una buona pulizia del viso, bisognerebbe lavarlo in genere due volte al giorno. In particolare al mattino quando ci si alza e alla sera, prima di addormentarsi. Lavarlo al mattino permette di ridargli tono, poiché il passaggio delle mani vale anche come piccolo massaggio dei muscoli facciali. Questi restano un po’ intorpiditi e gonfi dall’inattività notturna.

A sera è importante per struccarsi ed eliminare eventuali impurità sulla pelle. Inoltre per la salute della pelle è fondamentale eliminare il trucco della giornata. Si evita così che i pori durante il sonno assorbano le sostanze in esso contenute, per una pelle del viso sana.

In ogni caso a seconda delle esigenze personali, è sempre meglio rivolgersi ad un dermatologo.