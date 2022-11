Il Sole saluta Scorpione regalando un weekend mondiale al Toro e tanto pessimismo ad altri 3 segni

Per molti appassionati di calcio questo sarà il fine settimana che darà finalmente il via al Mondiale del Qatar. Uno dei più discussi di sempre, a causa della sua collocazione geografica e temporale. Senza la nostra Nazionale, forse, non sarà la stessa cosa. Si avvertirà meno nell’aria, ma, come ogni rassegna iridata, catturerà l’attenzione con il passare dei giorni. Anche per la possibilità di goderselo tutto gratuitamente sulle reti Rai.

Siamo in un periodo in cui si sprecano le previsioni su chi vincerà la coppa, su quali saranno i protagonisti e quali i flop. In fondo, cercare di capire cosa ci riserverà il futuro interrogando le stelle è da sempre una pratica messa in atto dall’uomo.

Questi sono gli ultimi giorni del Sole in Scorpione, poi dal 22 novembre inizierà il periodo del Sagittario. Cosa ci riserverà il fine settimana? Andiamo subito a scoprirlo.

Il Sole saluta Scorpione regalando un fine settimana top al Toro

Il segno che farà davvero il botto in questo weekend sarà il Toro. I nati dal 20 aprile al 20 maggio, infatti, vivranno delle giornate di totale serenità. Sia che decidano di restare in casa, a causa di un clima inclemente, sia che si avventurino fuori porta, nulla potrà davvero scalfirli. A gonfie vele il rapporto con il partner, mentre sul lavoro chiuderanno la settimana con un ottimo venerdì. Questo vorrà dire nessuna preoccupazione per sabato e domenica e totale dedica al proprio benessere.

Un gradino sotto al Toro, ecco la Bilancia. I nati dal 23 settembre al 22 ottobre, vivranno un fine settimana di fermento a causa di una bella notizia arrivata nelle ultime ore. Una indiscrezione di qualcosa che potrebbe succedere nei prossimi giorni. Da tenere ancora per sé, nonostante la fremente voglia di annunciarla urbi et orbi. Di sicuro, però, sarà un weekend da sorriso sornione.

Fine settimana pessimo per Pesci, mentre aumenta il nervosismo di Ariete

Chi non vivrà un fine settimana indimenticabile sarà l’Ariete. Il vento pare essere definitivamente girato. L’abbassamento delle temperature corre parallelo a quello dell’umore dei nati dal 21 marzo al 19 aprile. Il caldo è ormai un pallido ricordo, così come l’estate top vissuta. Il nervosismo è tornato a farla da padrone, esattamente come accaduto nella seconda parte di primavera.

A far compagnia ad Ariete, ecco i Pesci. Anche per loro sarà un weekend particolarmente complicato nel quale non ci saranno buone notizie, anzi. Soprattutto sul lavoro non è un momento semplice, c’è continua incertezza e questo genera pessimismo. Andrà meglio nei rapporti personali, ma neanche poi così tanto da far passare in secondo piano tutto il resto.

In attesa dell’arrivo del periodo d’oro del Sagittario, il Sole saluta Scorpione regalando un weekend mondiale al Toro. Mentre Pesci e Ariete si sentiranno come gran parte degli italiani, ovvero non invitati alla festa più importante dell’anno.