Per avere un viso splendido e ben curato, non basta solamente avere un buon make-up. Prima ci sono dei passaggi importanti da rispettare, che aiutano la pelle a mantenersi sana ed elastica. A volte si pensa che il risultato sia la parte più importante, ma la preparazione gioca un ruolo fondamentale. Infatti, molte la fanno in fretta e furia e invece è indispensabile per una pelle del viso sana ed elastica.

Uno dei prodotti più importanti per la cura del viso è certamente l’olio. Fra i tanti spicca l’olio di Argan, perché ricco della vitamina fondamentale per la nostra pelle.

Certamente, quando ci si prepara al make-up c’è un passaggio che spesso viene trascurato, solo perché considerato troppo semplice. Parliamo proprio del primo passo che si fa per preparare il viso al trucco.

La detersione della pelle si può ben definire la base sulla quale è possibile costruire il resto. Per poter avere un viso pronto, su cui stendere i vari prodotti del trucco, è importante che sia ben pulito. A volte è un’operazione che si fa velocemente, perché non si considera quanti elementi dannosi per la nostra pelle possano giacere su di essa.

Invece sul viso possono accumularsi piccole tracce di sporcizia, la polvere che si attacca allo strato lipidico della pelle. Inoltre troviamo le particelle di smog, che dall’aria passano sulla nostra epidermide. Per non parlare poi di piccole tracce di make-up tolto male, delle cellule morte a causa degli agenti ossidanti esterni. Così una detersione del viso troppo frettolosa potrebbe creare piccole reazioni, che portano la pelle ad una mancanza di vitalità e di colore.

Una buona detersione

Per evitare tutto questo, bisogna saper detergere la pelle rispettando il suo pH. Le saponette in commercio non sono molto indicate, perché risultano abbastanza aggressive per la pelle che ha un pH di 5.

Inoltre è presente in saponi e detergenti il Sodium Laureth Sulfate (SLES), una sostanza che potrebbe stressare la pelle. Serve a creare la schiuma che tanto amiamo e con la quale carezziamo dolcemente il nostro viso. Eppure questa è una sostanza tendenzialmente aggressiva. In genere quando è eccessiva, si sente la pelle tirare un poco.

Tutti i saponi sono più o meno a pH basico, ma ne esistono anche di tradizionali. Fra questi il sapone di Marsiglia puro che si può preparare anche in casa o quello di Aleppo, ambedue in genere ben tollerati. Trovare un buon sapone che si adatti al tipo di pelle del nostro viso è un passaggio necessario ad una buona detersione.