Pochi sanno quando piantare i pomodori nell’orto e in vaso e i semplici trucchi per farli crescere dolci e rigogliosi

In pieno inverno abbiamo dovuto assaggiare i pomodori di serra, senza poter mangiare quelli prodotti dalle nostre mani, in vaso o in piena terra. Manca poco per poter cominciare a fare scorpacciata di insalate fresche e saporite, di pomodori secchi e conserve di passata.

Esistono tantissime varietà di pomodori, che utilizziamo spesso in tutta Italia, distinte tra loro per determinate caratteristiche. Alcuni hanno una consistenza più soda, come i San Marzano, cuore di bue o costoluto, altri sono più piccoli e dolcissimi, come il datterino.

Si sa che le cose genuine, realizzate in casa e nel proprio orto, hanno un gusto totalmente diverso e danno un senso ai nostri sacrifici. Mantenere un orto, anche di piccole dimensioni, non è una cosa da poco, bisogna faticare e dedicare del tempo per curare tutti i dettagli.

Se ci stiamo chiedendo quale sia il tipo di pomodoro migliore da scegliere, per poterlo coltivare senza fare salti mortali, dovremo sempre valutare il clima dove viviamo. Al massimo, se abbiamo una piccola serra o tunnel saremo in grado di optare per più varietà.

Infatti, il freddo è un acerrimo nemico di questo goloso frutto della Natura, che invece predilige temperature sopra i 13-14 gradi.

Prima di ogni cosa bisogna preparare il terreno, dell’orto o della fioriera, per accogliere al meglio i semi o le piantine. Con una zappa dovremo rompere la terra in zolle e farla arieggiare il più possibile, poi aggiungiamo dei fertilizzanti come il letame, i nutrimenti favoriranno dei pomodori più dolci.

In realtà, potrebbe essere adesso, a fine marzo, il momento di seminare, anche se pochi sanno quando piantare i pomodori nell’orto, potremo cominciare a scegliere le varietà che vogliamo coltivare. Di certo il fattore clima sarà determinante, mentre se faremo crescere i germogli nel semenzaio, potremo farlo anche con il freddo.

Come coltivarli

Nelle zone particolarmente calde, dove la primavera arriva in anticipo, allora potremo preparare in terra una fila di buche dove inserire i semi, la terra e il concime. Dovremo distanziare i solchi tra loro di almeno 50 cm, perché i pomodori hanno bisogno di spazio, le loro radici sono grandi e dense.

In alternativa, se fa ancora troppo freddo, mettiamo i semi dentro semenzai, anche fai da te, e trapiantiamole dopo un mese in un vaso grande e profondo o nell’orto.

Annaffiamo poi solo la base della pianta in maniera costante, per dare la giusta umidità ma senza ristagni.

Successivamente cerchiamo di togliere le foglie che sono alla base, inseriamo un tutore, come un bastone di bambù per favorire una crescita sistemata e rigogliosa.

Infine, per poter mettere in tavola dei pomodori dolci e prelibati, non resterà che aspettare la completa maturazione dopo un paio di mesi.

