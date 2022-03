La cena è in genere il momento migliore della giornata per parlare e per discutere in famiglia. E lo stesso dicasi quando invece, in presenza di amici, si preferisce trascorrere qualche ora in compagnia ed all’insegna del relax magari dopo una giornata di lavoro faticosa.

Pur tuttavia, nel fare quattro chiacchiere a cena con gli amici non è possibile non portare in tavola del buon cibo. Per esempio, servire delle polpette morbide e gustose a base di patate e di merluzzo che di sicuro saranno in grado di deliziare il palato ed anche di stupire i commensali. Ecco allora la ricetta passo passo.

Da estasi infinita per il palato sono queste polpette morbide e gustose per chi si chiede cosa cucinare e mangiare a cena

Supponendo di preparare a cena le polpette per 4 persone, serve una base che è rappresentata da un chilo di merluzzo e da cinque patate medie. Con gli altri ingredienti che necessari che si trovano inoltre facilmente in frigo oppure in dispensa.

Perché davvero da estasi infinita per il palato sono queste polpette. Con due uova, quattro cucchiai di pangrattato, uno spicchio d’aglio e un ciuffo di prezzemolo. Nonché l’olio di arachidi per la frittura e sale e pepe giusto quanto basta.

Morbide e gustose sono le polpette di merluzzo e patate, ecco come si preparano velocemente

Passando alla preparazione, la prima cosa da fare è quella di pulire e di lessare le patate e quando saranno fredde occorrerà schiacciarle. Nel frattempo si cucina il merluzzo al vapore e, dopo averlo spappolato, lo si aggiunge in una ciotola insieme alle patate al fine di ottenere l’impasto di base per le polpette.

A questo punto occorre amalgamare patate e merluzzo con le uova. Dopo aver aggiunto mescolando aglio e prezzemolo tritato, il pepe ed un pizzico di sale, aggiungere a poco a poco pure il pangrattato. Fino ad ottenere per l’impasto una consistenza non appiccicosa ma morbida. Con l’impasto basterà formare delle palline da passare nel pangrattato, da friggere in padella con olio di arachidi abbondante e rigorosamente bollente.

Per mantenere alta la temperatura dell’olio si consiglia di friggere le polpettine di merluzzo e patate non più di 3-4 alla volta. In questo modo, dopo aver fatto riposare le polpette su carta da cucina assorbente, a tavola si potranno servire delle polpette di merluzzo e patate croccanti fuori e morbide dentro, che si sciolgono in bocca.