Le carote sono un ortaggio spesso presente sulle nostre tavole. Sono ricche di minerali e vitamine e sono un prodotto abbastanza economico. Di solito le acquistiamo in vaschetta o sfuse e il loro colore è arancione. A volte, però, può capitare di scorgere sui banchi dei negozi carote diverse. Le possiamo trovare, infatti, anche viola oppure gialle. Così come quelle più conosciute, anche queste contengono tanti elementi utili. Inoltre, proprio come le arancioni, si prestano a ricette sia dolci che salate. Per mangiarle in un modo appetitoso, non crude, in insalata o bollite, ecco qualche idea.

Carote gialle pastellate

Ingredienti:

800 g di carote gialle;

200 g di farina 00;

250 ml di latte;

2 uova;

formaggio;

olio per friggere.

Lavare e raschiare le carote gialle. Quindi, con un pelapatate, ottenere tanti nastri e mettere da parte. Ora preparare una pastella mescolando 2 tuorli, il latte e la farina. Aggiungere poi gli albumi montati. Prendere un po’ di nastrini di carote e formare dei gruppi. Scaldare intanto l’olio e poi con una forchetta arrotolare le carote, immergerle nella pastella e friggerle. Appena cotte, porle su carta assorbente e servire su formaggio tagliato a fette oppure fiocchetti di quello spalmabile.

Non crude, in insalata o bollite come contorno, ma cucinate con queste 3 ricette le carote gialle e viola saranno squisite

E ora delle ricette con le carote viola. Ingredienti per un risotto per 4 persone:

350 g di riso;

3 carote viola;

uno scalogno;

una costa di sedano;

100 ml di vino bianco;

burro;

parmigiano;

olio extravergine d’oliva;

sale.

Pulire le carote, raschiare la buccia e tagliarle insieme al sedano e allo scalogno. Mettere poi da parte un pezzo di carota e dello scalogno e bollire tutto in acqua salata per una decina di minuti. In un tegame riscaldare dell’olio e far soffriggere i pezzetti di carota tagliati finemente e una parte dello scalogno. Tostare il riso, sfumarlo col vino bianco e poi cuocerlo aggiungendo il brodo vegetale ormai colorato di viola. A fine cottura aggiungere del parmigiano, alcuni fiocchetti di burro e servire.

Per finire, un antipastino con carote viola al forno. Ingredienti:

800 g di carote viola;

aglio;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe o paprica.

Lavare e pulire le carote. Si possono tagliare in due o a bastoncino oppure come chips. Mescolarle con alcuni spicchi d’aglio tritati, dell’olio, sale e spezie a piacere. Disporre le carote viola su una teglia con carta forno e cuocere per 30 minuti a 180 gradi.