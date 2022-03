Si sa che la primavera è simbolo di rinascita, dopo mesi di freddo e di buio, finalmente la Natura è pronta a risvegliarsi. Quindi, cominceremo a vedere le prime fioriture delle piante e altre usciranno dal riposo vegetativo, come le orchidee.

Non rimane che affrettarsi per mettere nei vasi e in terra le varietà che renderanno colorati i nostri davanzali o aree verdi di casa.

Sarebbe anche utile cominciare a scegliere quelle che in estate potranno difenderci dai fastidiosi morsi di zanzare, così da essere già pronti e preparati. Non solo dovremo piantare alcune erbe aromatiche, che sono repellenti naturali, come citronella, menta, rosmarino, ma anche quelle che possano produrre meravigliosi fiori.

I fiori da piantare in giardino o balcone ad aprile per avere una primavera ricca di colori e un’estate senza zanzare

Molti sanno che, ad esempio, il geranio, pianta ornamentale, è perfetta per tenere lontano questi tremendi animaletti. Il tipo chiamato “odoroso” può essere un valido alleato, perché le sue foglie avrebbero un profumo intenso e pungente, inoltre sarà un piacere vederlo fiorito fuori.

Sia in pieno giardino che nelle fioriere potremo aggiungere l’agerato, una specie perenne bellissima che produce dei fiorellini azzurri, bianchi, blu o lilla, spesso utilizzata per i bordi dei prati. Il profumo deciso delle infiorescenze, che vedremo a partire da maggio, allontaneranno gli insetti per l’intera stagione calda.

Se invece abbiamo molto spazio, potremo sicuramente optare per l’albero Catalpa, molto bello anche dal punto di vista estetico e può raggiungere i 15 metri di altezza. La sua particolarità è che contiene all’interno delle foglie una sostanza dall’effetto repellente, le zanzare non si avvicineranno. Già da marzo sarà in piena fioritura, riempiendo la chioma di fiorellini delicati bianchi molto decorativi.

Fiorirà in abbondanza invece in estate l’allegra monarda, una pianta perenne dai fiori “del Bergamotto” coloratissimi e dalla forma particolare, a sfera. È molto semplice da coltivare e non necessita di troppe attenzioni, basterà tenerla al sole. Il profumo delle sue foglie è simile all’incenso e tiene alla larga le zanzare, sono anche utili per creare dei sacchettini profumati da tenere negli armadi.

Tra i fiori da piantare in giardino o balcone, se vogliamo attirare le farfalle e contemporaneamente scacciare gli insetti, optiamo per la lantana. Producono fiori cangianti, grandi e variopinti e può raggiungere anche un metro d’altezza.

Le sue foglie al tatto sono ruvide come la carta vetrata, l’odore intenso è in grado di scongiurare l’arrivo delle zanzare. Teniamola al sole, ma non troppo e non scordiamo di dare loro acqua costantemente e con regolarità, in modo che cresca rigogliosa.

