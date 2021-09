Mettere in tavola i pomodori del nostro orto ci fa superare la fatica e l’impegno dei mesi precedenti. Perché per mantenere l’orto in ordine ci vuole pazienza, tempo e passione. Ma se siamo bravi, i nostri sforzi serviranno a realizzare tanti piatti genuini.

Un classico che non deve mancare mai è il pomodoro, d’estate è buono crudo, perché fresco e gustoso. Quando siamo riusciti a raccoglierne più cassette e chili, per non sprecarlo, servirà conservarlo per i successivi mesi. Però, non prepariamo solo la passata per conservare i pomodori dell’orto, ecco 5 tecniche semplici. Scopriamole insieme.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La più classica

Come abbiamo detto, quindi, la prima classica ricetta che viene in mente è la passata di pomodoro. Per realizzare una passata da chef, dovremo scegliere ingredienti di qualità e pomodori saporiti e dolci. Basterà sbollentarli per pochi minuti in una pentola e poi scolare l’acqua. Una volta freddati passiamoli con il passapomodoro, o passaverdure.

Chi vuole ottenere una salsa ancora più liscia senza semini, dovrà filtrate il tutto con un colino. Rimettiamo a bollire la passata in una pentola, inserendo a piacere sale, zucchero e basilico. Dovranno cuocere per un paio d’ore, a seconda delle quantità. Versiamo nei barattoli ermetici, sterilizzati e caldi e teniamoli capovolti per più tempo possibile, poi potremo conservarli.

Non prepariamo solo la passata per conservare i pomodori dell’orto, ecco 5 tecniche semplici

Realizzare la salsa non è l’unico modo per gustare pomodori d’inverno, potremmo anche tenerli sottovuoto. Per utilizzare tutto l’anno i San Marzano, tagliamoli grossolanamente, eventualmente togliendo i semini, poi lasciamoli scolare per mezz’ora. Mettiamo i pomodori dentro dei barattoli di vetro sterilizzati e facciamoli bollire sottosopra, con un po’ d’acqua, per l’effetto sottovuoto.

Per preparare i pomodori secchi, invece, dovremo semplicemente lasciarli seccare al sole, su una tavola di legno. Basterà tagliarli a metà e aggiungere un pizzico di sale per eliminare l’acqua e tenerli sotto il sole di giorno e dentro casa la notte. Eliminiamo le eventuali crosticine bianche e conserviamoli in dispensa in vasetti adatti, colmi di olio.

Per tenere i ciliegini in freezer, laviamo sempre accuratamente, anche con bicarbonato, poi inseriamoli negli appositi sacchetti ermetici. Scriviamo la data di conservazione e quella di scadenza, circa 6 mesi dopo.

Altri 2 procedimenti

Possiamo anche conservare i pomodorini al naturale in grossi barattoli ermetici. Dopo averli posizionati all’interno, interi o a pezzi, riempire con acqua bollente, un po’ di sale grosso e basilico. Facciamo bollire i contenitori per 30 minuti nell’acqua, poi conserviamo per un massimo di 6 mesi in un luogo buio e asciutto.

I più golosi potranno creare una confettura fresca e genuina, evitando di sprecare i pomodori. Dopo averli sbollentati, mettiamoli in una pentola a fiamma bassa, con zucchero, succo di limone e qualche foglia di basilico. Lasciamo bollire fino a creare a giusta consistenza, poi conserviamo in barattoli di vetro ermetici, lasciandoli capovolti per 30 minuti. Ecco, quindi, le 5 tecniche semplici per avere anche d’inverno questo strepitoso ortaggio in tavola.