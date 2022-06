Con l’arrivo dell’estate diventa ancora più importante mangiare leggero. Lo si deve fare, però, assicurandosi i giusti nutrenti. Questo può avvenire con delle scelte oculate e mangiare pesce è una delle strategie più efficaci. Non si può negare che non si tratti esattamente della tipologia di alimenti che costa meno, ma ci sono delle scelte che possono anche aiutare a risparmiare.

Un’opportunità di risparmio

Ad esempio, pochi sanno di poter mangiare questo pesce che ha un costo contenuto e ottime proprietà nutritive. SI tratta del palombo. Nonostante la convenienza nell’acquisto, può essere tranquillamente paragonato ad altri pesci che hanno prezzi più elevati. Questo perché ha diversi pregi dal punto di vista nutrizionale. Lo caratterizza, inoltre, una grande versatilità in cucina, garantendo la possibilità di utilizzare delle ricette sfiziose.

Pochi sanno di poter mangiare questo pesce che costa poco ed è ricchissimo di proteine e nutrienti

Questo pesce garantisce, infatti, un buon apporto proteico e lo fa con un livello di calorie basso. Si parla di circa 80 per 100 grammi.

Questo fa sì che lo si possa utilizzare come elemento principale di pasti in cui, se non si esagera con condimenti e contorni, si può mantenere fede ad una dieta razionale ed equilibrata. I suoi valori nutrizionali sono compatibili con l’obiettivo di chi vuole dimagrire o semplicemente mangiare sano per restare in forma.

Per le sue particolari caratteristiche, rappresenta uno di quegli alimenti che è consigliabile mangiare in estate. Il fatto che rientri tra i cibi indicati nei periodi in cui le temperature si alzano è anche correlato al suo contenuto di sali minerali. E non si dovrebbe trascurare il fattore digeribilità, per il quale il palombo si fa apprezzare.

Ci sono tanti modi per cucinare questo pesce

I nutrizionisti amano dire che non ci sono cibi che fanno dimagrire o ingrassare. Ci sono delle scelte alimentari che possono fare la differenza su questo fronte. Tra queste c’è anche il modo in cui si cucina. Il discorso vale anche per il palombo. Se si sceglie di impanarlo e friggerlo è evidente che le calorie aumentano ed è chiaro che può fare decisamente meno bene.

L’ideale sarebbe, ovviamente, scegliere una tipologia di cottura che riesca a valorizzarne le caratteristiche nutrizionali, senza inficiarle. Lo si può, ad esempio, grigliare o cuocere in padella. Ma, come per ogni alimento, le indicazioni generali potrebbero non valere per tutti. Chiunque perciò avesse dei dubbi o sapesse di essere in una condizione particolare dovrebbe sempre chiedere informazioni al proprio medico.

