Alcuni dettagli del nostro viso potrebbero cambiare completamente il modo in cui gli altri ci vedono Anche una linea occhi diversa dalla solita potrebbe stravolgere i nostri lineamenti. Ci sono, infatti, tecniche specifiche per modellare il nostro viso, in modo da farlo sembrare più magro. Per esempio, le sopracciglia sono un fattore determinante nel nostro viso.

Soprattutto negli ultimi anni viene data una particolare attenzione a questo elemento. Mentre una volta venivano disegnate particolarmente fine, adesso è completamente il contrario. Un look naturale sembra essere la scelta preferita. Ci sono, però, diverse tipologie, soprattutto in base al viso. Vediamo le sopracciglia più alla moda del 2022, per uno sguardo più intenso e bello.

Le ultime tendenze

Per chi non teme i look estremi, la moda del momento potrebbe proporre una nuova sfida. Le bleached brow, ovvero le sopracciglia decolorate sono l’ultima tendenza tra le star americane. Questo tipo di look, anche se non adatto a tutti, intensifica lo sguardo e lo mette in risalto.

Le sopracciglia folte e naturali sono sicuramente il simbolo di questi ultimi anni. Una tendenza che va per la maggiore, soprattutto per chi ha sopracciglia folte naturali. Basterà ripulire sotto l’arcata per dare un po’ di ordine e il gioco è fatto. Con un prodotto per le sopracciglia, potremmo riempire quelle zone meno folte e dare una forma.

Infine, le eyebrow slit stanno conquistando negli ultimi mesi visi di donne e uomini. Si tratta di due linee che dividono l’estremità delle sopracciglia. Si possono realizzare in vari modi, il più semplice è quello di utilizzare dei correttori molto coprenti.

Per uno sguardo più intenso e bello ecco le sopracciglia di moda per l’estate 2022 e come scegliere quelle giuste

Anche se le sopracciglia subiscono sicuramente il cambiamento della moda, è importante capire quelle adatte a noi. Infatti, i lineamenti del nostro viso sono da tenere in considerazione quando scegliamo la forma. Per chi ha un viso allungato, per esempio, sono consigliate delle sopracciglia dritte. L’arcata, in questo caso, è molto poco accennata, mentre la lunghezza arriva fino alla tempia.

Chi, invece, ha un viso a diamante potrebbe preferire un arco morbido, che dà un aspetto più naturale. Questo perché non ha tratti molto accentuati, che quindi non mettono in risalto questo elemento.

Insomma ad ogni viso il proprio sopracciglio, per avere uno sguardo più intenso, ma naturale. Fondamentale non lasciarsi troppo prendere la mano con le mode. Queste, infatti, variano di anno in anno e anche drasticamente. Importantissimo, quindi, determinare quale forma sia più adatta ai nostri lineamenti, senza lasciarci trascinare dalle tendenze.

