Sarebbero questi i 9 alimenti da mangiare in estate per combattere il caldo ed evitare i colpi di calore

Con l’arrivo del caldo si possono seguire diversi consigli che consentono di affrontare le alte temperature Si dovrebbe, ad esempio, scegliere di adottare una condotta alimentare adatta al periodo.

Quando si valuta cosa mangiare in estate, infatti, bisognerebbe avere contezza di quelle che sono le indicazioni dei medici. Non è ad esempio un mistero che con l’afa si rischino collassi, sbalzi di pressione, mal di testa, colpi di calore e disidratazione. L’alimentazione potrebbe giocare un ruolo importante per evitare certi problemi.

Sulle pagine della Fondazione Veronesi, ad esempio, c’è un interessante elenco di cibi da considerare quando si organizza la propria alimentazione estiva. Tutti rappresentano un valido aiuto per affrontare il caldo.

L’elenco di alimenti consigliati per l’estate

Sarebbero questi i 9 alimenti da mangiare in estate per mantenersi leggeri e acquisire nutrienti importanti.

SI tratta di:

zucchina;

cetriolo;

melone;

pesca;

anguria;

pollo;

palombo;

pesce spada;

sogliola.

Non è difficile notare come nel gruppo ci siano degli ortaggi, come zucchine e cetrioli, dal basso valore calorico. Li caratterizza un alto contenuto d’acqua e rappresentano una fonte di sali minerali. Un elevato contenuto d’acqua lo hanno anche frutti come il melone, la pesca e l’anguria.

Nell’elenco c’è il pollo, come carne bianca, che assicura un buon contenuto proteico e altri ottimi nutrienti. Nel gruppo figurano anche dei pesci che garantiscono anch’essi un buon apporto di proteine come il palombo, il pesce spada e la sogliola.

L’ideale è, ovviamente, inserire tutti questi alimenti nelle rotazioni di una corretta alimentazione. Quando, infatti, le temperature si alzano si avvalora il concetto secondo cui sarebbe sempre opportuno mantenere una condotta alimentare razionale ed equilibrata.

Un altro suggerimento per l’estate

Tra i suggerimenti, inoltre, è presente anche la menta. Si consiglia di consumarla a sera e in caso “pesantezza dello stomaco”. Sarebbe ottima, in particolare, sotto forma di tisana. Ma ci sono anche altri metodi che consentono di fronteggiare le alte temperature, allontanando certi rischi.

Bere molta acqua è, ad esempio, una delle strategie migliori e conosciute per affrontare il caldo nel migliore dei modi. Un’abitudine a cui si dovrebbe abbinare quella di limitare il consumo di alcolici. Essi, come si legge sulle pagine dell’Humanitas, danno solo l’impressione di essere dissetanti, ma in realtà finiscono per favorire la disidratazione.

Secondo gli esperti, inoltre, chi proprio non riuscisse a contenere il desiderio di bere una birra fresca, dovrebbe aspettare la sera per consumarne una ogni tanto d’estate.

