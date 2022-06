Con le alte temperature, una bella birra fredda è quello che ci vuole. Molte persone, infatti, la bevono magari come aperitivo rinfrescante, oppure sulla spiaggia ma anche nei parchi delle città. Oltre a bere birra è sempre importante idratarsi con dell’acqua, questa non deve mancare mai. In ogni modo d’estate la birra è sicuramente una delle bevande più consumate.

Quello che, però, forse in pochi sanno è che dovremmo evitare di berla direttamente dalla bottiglia. Infatti, siamo soliti sederci da qualche parte con la bottiglia in mano e bere con gli amici. L’estate è anche sinonimo di grigliate in giardino e mentre si cuoce la carne una birra è sempre lì con noi. Ma anche in questo caso è sempre meglio evitare di bere direttamente dalla bottiglia. Sicuramente uno dei motivi principali può essere un fattore igienico. Dato che comunque la bottiglia è stata trasportata su vari mezzi e maneggiata da diverse persone. Ma il motivo non è solo igienico. Infatti molti lo ignorano ma è un fattore legato al nostro organismo.

Bottiglia verde o bianca non fa differenza, ecco perché dovremmo versare la birra sempre in un bicchiere

Succede spesso che quando agitiamo le bottiglia di birra poi fuoriesca tutta la schiuma. Stessa cosa che accade quando agitiamo qualsiasi bibita gassata. La birra contiene CO2 e se non la liberiamo andrà a finire tutta nella nostra pancia. E se soffriamo di meteorismo troppa anidride carbonica non fa assolutamente bene. Inoltre, evitiamo le cannucce perché con questa ingeriamo aria.

Ma come possiamo fare? In realtà il metodo è molto semplice. Infatti, non dobbiamo assolutamente bere direttamente dalla bottiglia. Dobbiamo sempre versarla in un bicchiere. Ma anche in questo caso è fondamentale il modo in cui lo versiamo. Questo perché è necessario far fare alla birra la schiuma. Questa servirà a far fuoriuscire l’anidride carbonica che quindi non andremo a bere. Un passaggio veramente semplice da fare che ci permetterà di bere la birra senza assorbire CO2 inutile.

Quindi, quando abbiamo voglia di birra, che sia a casa o fuori, prendiamo o chiediamo sempre un bicchiere. Se riusciamo ad evitare quelli di plastica meglio ancora perché così saremo responsabili nei confronti dell’ambiente e non andremo a utilizzare plastica inutile. In alternativa potremmo anche portare sempre con noi un bicchiere realizzato in carta riciclata o materiali sostenibili. E allora che sia bottiglia verde o bianca non fa differenza, ecco perché dovremmo sempre utilizzare un bicchiere per eliminare la CO2 presente nella birra.

Lettura consigliata

Tra benefici e controindicazioni, ecco perché non dovremmo cuocere il succo di limone nelle ricette