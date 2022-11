Sono in arrivo ben 1.428 contratti di lavoro per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Scegliere il lavoro giusto può essere complicato. Sappiamo bene, infatti, che spesso la professione è una parte importantissima delle vite di tutti di noi. E azzeccare quella più adatta a noi non sempre può risultare semplice come speravamo. In questo caso, ci sono diverse azioni che possiamo compiere per risolvere una posizione che magari è in un momento di stallo. Potremmo, per esempio, affidarci al nostro segno zodiacale, che potrebbe indicarci il percorso lavorativo più giusto per noi. Oppure, potremmo optare per cercare le posizioni aperte che vengono offerte dai concorsi pubblici.

I concorsi pubblici sono un ottimo modo per trovare lavoro e ce n’è uno in particolare che potrebbe davvero interessarci

I bandi che vengono pubblicati e che sono aperti a tutti, potrebbero essere un modo piuttosto valido di trovare lavoro. È vero che si tratta di concorsi difficili, in cui dobbiamo arrivare più che preparati. Ma, al tempo stesso, potrebbero indicarci la strada lavorativa più adatta alle nostre competenze. In particolare, è in arrivo un concorso nello specifico che potrebbe catturare l’attenzione di molti di noi. Stiamo parlando del bando annunciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che è in cerca di nuovi profili da inserire e assumere. In particolar modo, pare che le assunzioni previste tra il 2022 e il 2023 saranno ben 1.428.

Ecco i requisiti richiesti per partecipare al bando annunciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

La sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è a Roma (di cui potremmo scoprire alcuni aspetti poco noti e davvero interessanti). Le 1.428 assunzioni previste, in questo caso, sarebbero suddivise per diversi ruoli e unità, ognuna con un compito specifico. Ci saranno, nello specifico, 716 assunzioni per l’Area terza F1. 494 di queste verranno scelte tramite dei concorsi che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta preparando. Inoltre, un altro concorso sarà previsto per 520 assunzioni in Area seconda F2 e 27 per la dirigenza di seconda fascia. Infine, attraverso progressioni verticali, verranno assunti 165 profili appartenenti all’Area seconda F1.

Sono in arrivo ben 1.428 contratti di lavoro e 1.041 di questi saranno assunti proprio tramite i concorsi che il Ministero bandirà a breve

Dunque, 1.041 contratti saranno assegnati proprio attraverso i diversi bandi che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato. I vari concorsi dovrebbero uscire entro la fine dell’anno e le assunzioni dovrebbero avvenire proprio tra il 2022 e il 2023. Per avere delle informazioni più sicure e chiare, è possibile anche scaricare online il DPCM di luglio 2022 che parla nello specifico della situazione. Per conoscere i requisiti specifici e le modalità da seguire per potersi candidare, bisognerà attendere l’uscita del bando. Anche solo una prima bozza, infatti, potrà fornirci delle informazioni piuttosto importanti che riguardano i futuri concorsi. Nel frattempo, però, siamo consapevoli che sono in arrivo bene 1.428 contratti di lavoro presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un ente importantissimo in cui sicuramente molti di noi vorranno lavorare.