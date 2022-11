Alcuni usi poco noti di caffè e vino e un’erba aromatica come rimedi di bellezza

Curare il nostro aspetto con prodotti cosmetici di vario tipo ci fa sentire più sicure. In commercio possiamo trovare ormai prodotti di ogni tipo per la pelle e i capelli. Ogni tanto potremmo realizzare a casa qualche composto con ingredienti naturali. Basta poco per fare maschere di bellezza o lozioni di vario genere. A volte abbiamo ciò che ci serve in dispensa.

Che sia espresso o americano, macchiato o corretto, il caffè si beve volentieri al mattino a casa o al bar, a fine pranzo e presso gli amici. Bere caffè stimolerebbe la secrezione della bile, favorendo la digestione. Avrebbe anche buoni effetti sul sistema nervoso e sull’umore. Se si soffre di alcune patologie sarebbe sempre utile consultarsi con il medico.

Alcuni usi poco noti di caffè e vino per la nostra pelle

Oltre a preparare con la moka una buona bevanda, con il caffè macinato possiamo fare un esfoliante per il viso. Mescoliamo un cucchiaio di caffè in polvere con un po’ di miele. Ora aggiungiamo un cucchiaino di olio di mandorle e applichiamo con movimenti circolari. Lasciamo in posa 10 minuti e laviamo via tutto. La pelle risulterà liscia e morbida.

Per le gambe prepariamo un composto con fondo di caffè e zucchero oppure del sale. Oltre all’uso come scrub servirà a drenare i liquidi. Massaggiamo per qualche minuto con movimenti decisi verso l’alto e poi sciacquiamoci.

Bere un po’ d vino ai pasti, magari abbinandolo bene a ogni piatto, è un’abitudine di molti. Con questo nettare d’uva si potrebbe provare a fare una maschera per pelli grasse. Mescoliamo un po’ di argilla bianca o verde con due cucchiai di vino rosso. Aggiungiamo dell’olio di argan e una goccia di olio essenziale di limone. Applichiamo sul viso per 10 minuti, laviamo e idratiamo con una buona crema.

Una piantina da usare per pelle e capelli

Per quanto riguarda le erbe aromatiche, alcune sono molto diffuse e le coltiviamo con successo. Pensiamo alla pianta della menta, al basilico, all’alloro e al rosmarino. Le usiamo per arricchire di sapore i nostri piatti e alcune servono anche per digerire.

La salvia avrebbe tante proprietà, usata in cucina o sotto forma di olio essenziale. Ad esempio, sembrerebbe alleviare infiammazioni e i dolori mestruali. Possiamo usarla per piatti di carne e anche mangiarla fritta. Con salvia e burro possiamo condire i ravioli.

Per scurire e rendere lucidi i capelli castani, potremmo bollire una manciata di foglie essiccate in circa 500 ml di acqua. Spegniamo dopo qualche minuto e attendiamo mezz’ora. Filtriamo l’infuso con un colino e utilizziamolo sulla chioma umida dopo lo shampoo.

Altri consigli

Potremmo rafforzare i capelli massaggiando il cuoio capelluto con alcune gocce di olio essenziale di salvia e olio di ricino prima del solito lavaggio.

2 gocce di olio essenziale di questa pianta aromatica miscelate con olio di mandorle potrebbero ammorbidire la pelle secca di mani e gambe.

Per il viso possiamo provare una maschera frullando qualche foglia di salvia fresca con un cucchiaio di miele e delle fettine di mela. Applichiamo evitando bocca e occhi e laviamo dopo 15 minuti. Avremo una pelle nutrita e fresca.

In conclusione, abbiamo scoperto alcuni usi poco noti di caffè e vino ma anche della salvia che potrebbero far splendere capelli e pelle.